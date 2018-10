20, Agosto, 2015 20, Agosto, 2015 3:02 a.m. 3:02 a.m.

DOS HOMBRES ENCUENTRAN LEGENDARIO TREN NAZI CON SUPUESTA CARGA DE ORO

None

Dos hombres en Polonia dicen haber hallado un legendario tren nazi que según la sabiduría popular estaba cargado de oro, gemas y arte valioso, y desapareció en un secreto sistema de túneles cuando los alemanes huyeron adelantándose a las fuerza soviéticas al final de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores dicen que la existencia del tren nunca ha sido concluyente, pero las autoridades no desperdician esta oportunidad de posiblemente recuperar tesoros que durante décadas han encendido la imaginación de los locales. “Creemos que un tren ha sido encontrado. Nos tomamos esto en serio”, dijo la funcionaria del distrito Walbrzych, Marika Tokarska, el jueves a The Associated Press. Indicó que su oficina había recibido dos cartas este mes de un bufete de abogados que representa a los hombres, un polaco y un alemán que aún permanecen anónimos, diciendo que piden 10% del valor de los contenidos del tren por revelar su ubicación. Dijo que el bufete de abogados le da credibilidad a la afirmación de los dos hombres, además de insinuar que están familiarizados con el contenido del tren. El gobernador distrital ya convocó a una reunión de bomberos, policía y otros para explorar cómo pueden lidiar con el tren con seguridad de ser localizado. No sólo estaría armado con explosivos, pero gas metano en el subsuelo podría sumarse al riesgo de una explosión. “Podría ser peligroso”, dijo Tokarska. Se dice que el tren desapareció en mayo de 1945. La leyenda cuenta que cargaba armas y tesoros y desapareció después de entrar a un complejo de túneles bajo las montañas Owl, un proyecto secreto conocido como “Riese” (Gigante) que los nazis nunca terminaron. En esa época, la zona pertenecía a Alemania, pero ahora está en suelo polaco. AP