NICA SERÁ EJECUTADO EN EEUU

EXISTE UN RITUAL

10 presos han sido ejecutados en Texas en lo que va del año, sin que el gobernador Greg Abbott haya intercedido por la vida de ninguno de ellos.

DIVULGAN PROGRAMA

- DEL GOBERNADOR DE TEXAS GREG ABBOTT DEPENDE UN INDULTO A TERCERO. - - DEL GOBERNADOR DE TEXAS GREG ABBOTT DEPENDE UN INDULTO A TERCERO. -

Para este lunes está prevista una protesta en Houston, como parte de las acciones por detener esta ejecución. Se espera que en ella logre participar la nicaragüense y activista de Derechos Humanos, Bianca Jagger, quien trata de interceder por Tercero ante el gobernador Greg Abbott.

El día y la hora se han fijado. Miércoles 26 de agosto entre las 6:05 y las 6:25 está prevista la ejecución de Bernardo Abán Tercero, el primer nicaragüense en la historia de la justicia estadounidense que enfrentaría esta brutal sentencia. El Departamento de Justicia Criminal de Texas ha programado y dado a conocer la agenda de todo el proceso que se llevará a cabo ese día, si las gestiones de los asesores legales, organismos de Derechos Humanos, familiares y amigos no logran persuadir al gobernador de ese Estado, Greg Abbott, para que posponga la drástica decisión, o que un juez ordene detener la ejecución.Según reportes noticiosos de Texas, todos los reos que han enfrentado la pena de muerte cumplen un dantesco ritual que comienza un día antes con su trasladado a Huntsville, donde permanecen bajo observación en un área cercana a la sala en la cual serán ejecutados. Ahí reciben un reloj y pueden elegir los alimentos que deseen comer. Además, entre las 7:00 y las 10:00 p.m. reciben la visita de familiares y amigos. Posteriormente pueden leer o ver televisión. Llegado el día de la ejecución, los condenados reciben una ropa especial y posteriormente son trasladados a la sala donde podrán hacer una declaración verbal o escrita, que se conoce como las últimas palabras del condenado, en las cuales pueden pedir perdón a los familiares de sus víctimas, o simplemente guardar silencio.Luego, el reo es acostado en una camilla, le atan con unos cinturones de seguridad y el personal médico aplica las jeringas y suero en sus venas, con los fármacos que le provocarán su muerte en un lapso de 7 a 10 minutos. Los fármacos son aplicados a través de una máquina por distintas personas y su identidad se mantiene en el anonimato.De acuerdo con la agenda del Departamento de Capellanes del Departamento de Justicia Criminal de Texas, todos los familiares y amigos de Bernardo Tercero serán recibidos a las 2:00 p.m. en la Hospitality House, en Huntsville, donde se ofrecerá asistencia espiritual y se explicará el proceso a seguir y toda la información relacionada al proceso de la ejecución. Esta casa es un ministerio de la Convención General Bautista de Texas que permite a los capellanes de la Corte Suprema de Justicia Criminal de Texas usar el local para dar asistencia espiritual a los familiares que perderán a su ser querido en la ejecución.Además de dar alojamiento a los familiares y amigos de los reos, brindan alimentos y consejería espiritual antes y después de la ejecución. A las 3:00 p.m. son notificados los testigos para la ejecución. Dos horas después estos son escoltados por un capellán hacia el Old Admistrative Building, donde los testigos reciben los detalles finales antes de entrar al cuarto de los testigos. Media hora más tarde los trasladan a la cárcel de Huntsville Unit, donde se realizará la ejecución. Entre las 6:05 y 6:25 está planificada la ejecución. Después de esto, testigos y familiares deben abandonar la sala y reciben ayuda espiritual a través de pastores de la iglesia, en caso que lo consideren necesario. Si los familiares o testigos expresan su deseo de ver el cuerpo después de la ejecución son escoltados hasta Grace Baptist Church, para una visita de 15 minutos, antes de que el cadáver sea trasladado a la funeraria. Todos estos horarios y procedimientos para los amigos, familiares y testigos de Tercero están sujetos a posibles modificaciones a último momento, debido a cambios que podrían ocurrir en caso de que legalmente se logre suspender o retrasar la ejecución, inclusive a última hora. Los familiares y amigos de la víctima, el profesor Robert Berger, son alojados en una sala diferente y en ningún momento están en contacto con los amigos del reo. Maritza González, parte del equipo de asesores legales de Tercero, sostiene que lucharán hasta el último minuto por preservar la vida de Tercero y explicó que todos tienen puesta la fe en Dios que no será ejecutado. Sin embargo, indicó que si no logran evitarlo también han preparado un funeral para Tercero, quien sería velado y tendría servicios religiosos en Houston, Texas, antes de que su cuerpo sea repatriado a su pueblo natal Posoltega, en el departamento de Chinandega. González comentó que en este caso “como Bernardo Tercero ha aceptado a Cristo, él es cristiano y debe ser sepultado su cuerpo, no podemos cremarlo. De acuerdo con lo que nos dice la Biblia su cuerpo será sepultado”.END