06, Septiembre, 2015 06, Septiembre, 2015 4:17 a.m. 4:17 a.m.

PRESIDENTE DE GUATEMALA VOTA Y PIDE A LA CIUDADANÍA DEFENDER LA DEMOCRACIA

None

El presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, instó hoy a los ciudadanos a defender la democracia en su país, tras emitir su voto en las elecciones generales que se celebran este domingo. Maldonado acudió este domingo a la mesa 1.571 del centro de votación instalado en el Instituto Rafael Aqueche, en el centro de la capital, a emitir su sufragio. "El voto es un deber y un derecho para poder exigir", expresó el jefe de Estado a los periodistas. Con apenas tres días en la Presidencia, puesto en el que sustituyó al general Otto Pérez Molina, quien renunció por denuncias de corrupción en su contra, Maldonado dijo que augura una jornada de paz, tranquilidad y conciliación. "El voto que los guatemaltecos vienen a dar con confianza y honradamente debe ser recompensado con la misma actitud" porque "si el pueblo cumple, los estadistas tienen que cumplir", manifestó. El mandatario comentó que el que recibe un voto también recibe una obligación y exhortó al pueblo a estar vigilante para que el sistema se depure. "Tembló el sistema sin disparar una bala", aseguró en referencia a la crisis política desatada por las denuncias de corrupción que obligaron a la renuncia de Pérez Molina y de su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti. En ese sentido, Maldonado reiteró su llamamiento a los guatemaltecos para que no abandonen sus peticiones y les recomendó no confiarse para que los políticos no los engañen. Además, exhortó a los dirigentes a no tener amnesia respecto al voto que reciben. Antes de emitir sufragio, una señora, llorando, le interceptó el paso al mandatario para pedirle ayuda por sus necesidades, según relató luego el mismo presidente."Primero Dios la podemos ayudar", expresó. Maldonado dijo que de forma constante recibe información sobre el desarrollo de la jornada electoral, y que de momento la situación está bajo control. En las elecciones generales de este domingo se deberá votar por presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales para el periodo 2016-2020. END