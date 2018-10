11, Septiembre, 2015 11, Septiembre, 2015 7:08 a.m. 7:08 a.m.

CORRUPCIÓN EN BRASIL: LA POLICÍA FEDERAL PIDE QUE DECLARE LULA DA SILVA

1 DE 4 2 DE 4 3 DE 4 4 DE 4

El el marco de la megainvestigación por corrupción que tiene a todo el Partido de los Trabajadores (PT) bajo la lupa, la Policía Federal de Brasil pidió al Tribunal Supremo Federal de ese país que cite a declarar al ex presidente Lula da Silva. El delegado encargado de la investigación, Josélio Sousa, cree que el ex mandatario –de gira por la Argentina– podría haberse beneficiado con la red de pago de sobornos y lavado de dinero que se hizo alrededor de Petrobras. El funcionario judicial sospecha que Lula pudo haberse "beneficiado por el esquema en curso en Petrobras, obteniendo ventajas para sí, para su partido, el PT, o para su gobierno con el mantenimiento de una base de apoyo partidario sustentada a costa de negocios ilícitos", señala el documento al que tuvo acceso Infobae. Lula aparece mencionado desde muy temprano en el escándalo, en algunos de los testimonios dados a la Justicia por implicados en el caso que colaboran a cambio de una reducción de sus condenas. Pero según aclara el propio delegado policial, los testimonios –por el momento– no aportan pruebas. "Los colaboradores, no obstante, no disponen de elementos concretos que impliquen la participación directa del entonces presidente Lula en los hechos", dice. La petición está ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá decidir si la envía para su revisión a la Fiscalía General, que investiga la parte de la causa que atañe a políticos –mayormente protegidos por fueros, aunque no es el caso de Lula–, si lo destina al juzgado federal de Paraná (sur) que tramita la esfera privada del escándalo o si la descarta. El Petrolao consistió en una red de sobornos armada entre directivos de Petrobras, grandes constructoras, intermediarios y especialistas en lavar dinero, para amañar licitaciones, cobrar sobreprecios y desviar fondos al extranjero durante 10 años. La investigación señala que ese dinero engrosó fortunas personales y financió partidos políticos. Desde Buenos Aires, Argentina -donde Lula se mostró junto al candidato a presidente oficialista Daniel Scioli para brindarle su apoyo- el ex mandatario brasileño señaló que no fue comunicado formalmente. "No sé cómo le comunicaron a usted y no a mí. Es una pena", señaló el dirigente sindical del PT al corresponsal de O Estado de Sao Paulo. INFOBAE