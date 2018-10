14, Septiembre, 2015 14, Septiembre, 2015 7:35 a.m. 7:35 a.m.

ALARMA EN ARGENTINA: SE ROMPIÓ UN CAÑO CON CIANURO EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Todo empezó con una cadena de mensajes de WhatsApp: uno a uno, los vecinos de la localidad sanjuanina de Jáchal, en el centro-oeste de Argentina, se avisaban unos a otros que el caño que la minera Barrick Gold utiliza para transportar cianuro a la Mina Veladero tuvo una falla en una válvula y los derrames habían llegado a los ríos de la zona. La alarma no tardó en encenderse: los habitantes del municipio agotaron las reservas de agua embotellada de los supermercados y algunos padres se negaron a mandar a sus hijos a clase hasta que se supiera qué alcance tuvo el incidente en la mina, que se encuentra a 200 kilómetros de la ciudad. "Mañana (por hoy) a primera hora vamos a hacer análisis para ver qué pasa", aseguró el intendente de Jáchal, Jorge Barifusa, el domingo a la noche en una improvisada conferencia de prensa con medios locales y vecinos de la zona. Hasta el momento los resultados no fueron dados a conocer. El intendente de Jáchal, Jorge Barifusa, debió responder a la preocupación de los vecinos En diálogo con Infobae, el director de Asuntos Corporativos de Barrick Gold, Miguel Jimenez Zapiola, aseguró que "la situación está absolutamente controlada" y "no hay contaminación en la cuenca del río Játchal". "No hay ninguna afectación ni posibilidad de afectación a la salud de los trabajadores ni de la población", sostuvo. Más temprano, la empresa minera había confirmado a través de un comunicado que el conducto tuvo una falla en una válvula, pero negó que la peligrosa sustancia haya llegado a los cursos de agua. "Ante una serie de versiones infundadas, Barrick desea informar que no hubo contaminación en los ríos que corren en la cuenca del río Jáchal", sostuvo. "Fue una contingencia que está controlada", aseguró el gobernador Gioja. En el mismo texto, la firma reconoció que "el día de ayer (NdR: por el domingo) Veladero reportó un incidente derivado de la rotura de una cañería que conduce solución cianurada, desde la planta de procesos hacia el valle de lixiviación". La empresa asegura que "inmediatamente se procedió a actuar de acuerdo al Plan de Manejo de Emergencias de la Mina Veladero y se tomaron todas las medidas para dar solución a la contingencia ocurrida". Este mediodía, el gobernador de San Juan –que pertenece al partido de la presidente Cristina Kirchner–, José Luis Gioja, informó: "El comunicado de la empresa está siendo verificado por nuestras autoridades del Ministerio de Minería. Sabemos que no hay ninguna complicación ni para los que trabajan en la mina, que son casi 2000 personas, entre empleados directos y contratistas, y ni mucho menos para los habitantes de Iglesia y Jáchal" El gobernador pidió que "la gente tenga absoluta tranquilidad porque fue una contingencia que está totalmente controlada". "Sabemos lo que circula por las redes sociales, pero hay que tener muchísima responsabilidad porque es un tema muy candente, de mucha actualidad. Quienes quieran tergiversar o llevar agua para su molino... no sirve la situación", señaló. La ubicación de la Mina Veladero en San Juan Críticas de los ambientalistas En diálogo con Infobae, Enrique Viale, el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, contó: "Anoche hubo un revuelo enorme en Jáchal. En el río Las Taguas, que suele estar seco, empezó a correr una cantidad importante de agua, que se cree que es la que fue contaminada". La entidad ya está en contacto con los vecinos de la zona para evaluar la gravedad del derrame: "Es algo que sabemos que pasa permanentemente, pero esto es muy grave, porque parece que fue mucho y sobre un curso de agua". Según su relato, la versión de que el derrame de cianuro desembocó en los ríos cercanos "probablemente llegó desde los trabajadores de la propia empresa, que son de la zona", y luego empezó a circular primero de boca en boca y después por WhatsApp y las redes sociales. La empresa Barrick Gold volvió a quedar en el centro de las críticas Más allá del comunicado de Barrick Gold, Viale advirtió que "es muy difícil conocer la verdadera situación porque la complicidad del gobierno provincial con la empresa es enorme". "Esto está tipificado como delito en la ley 24.051, que es la Ley de Residuos Peligrosos. Tiene dos figuras penales, así que debería abrirse una causa penal de oficio. Si no sucede, seguramente nosotros haremos una presentación", anticipó. En su comunicado, la empresa minera sostuvo: "Queremos dejar absolutamente claro que sólo hubo daños materiales en una cañería, sin verse afectada la salud de los trabajadores. Asimismo se procedió a dar inmediato aviso a las autoridades provinciales competentes, tal como lo prevén nuestros procedimientos. La policía minera se encuentra presente desde el día de ayer en el área de la mina Veladero controlando todo el plan de manejo de contingencia puesto en marcha por Barrick". A través de las redes sociales, periodistas de la zona contaron la inquietud que se vive por estas horas en Jáchal. "Los supermercados no tienen agua mineral y los papás se niegan a mandar a los chicos a clases", detalló la usuaria @YaninaUrcullu. "Se viralizó en Jáchal, San Juan, un mensaje de whatsApp que denuncia la ruptura de un caño en Veladero (Barrick), 15000 litros de cianuro", informó @mcmarcecastro. INFOBAE