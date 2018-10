15, Septiembre, 2015 15, Septiembre, 2015 6:32 a.m. 6:32 a.m.

CENTROAMERICA CELEBRAN 194 ANIVERSARIO DE SU INDEPENDENCIA

Los países de Centroamérica celebraron el 194 Aniversario de su Independencia con diversas actividades, en las que participaron las máximas autoridades de cada nación y se realzó el sentimiento y fervor patrio. En Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, participaron del desfile patrio en el que estudiantes de diferentes centros escolares, expusieron sus habilidades en gimnasia rítmica, dándole colorido a los motivos típicos y folklóricos que dominaron la celebración. “Hoy (estamos) más comprometidos en lo que es el proceso de integración de los pueblos centroamericanos, de la región centroamericana y de la integración y unidad de Nuestramérica en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), comprometidos con la Paz en Nicaragua y con la paz en el mundo”, afirmó el mandatario nicaragüense en sus palabras durante el acto, este 14 de septiembre. El Salvador: exhortan por proyecto de nación En El Salvador, el Presidente Salvador Sánchez Cerén, junto a representantes de otros Poderes del Estado, colocó hoy una ofrenda floral en el Monumento a los Próceres, como parte de las celebraciones patrias en este país, que incluyen también los tradicionales desfiles militares, estudiantiles y de la Academia Nacional de Seguridad Pública. "Han pasado casi dos siglos de las luchas por la independencia, la tarea ahora es seguir trabajando por consolidar un nuevo proyecto de nación que incluya en sus beneficios a todo el pueblo salvadoreño con una visión fundamentada en el diálogo y en el entendimiento bajo el azul y blanco de nuestra bandera", expresó Sánchez Ceren. Honduras: Unidad es fundamental En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández marcó el inicio de las celebraciones patrias izando la bandera nacional, acuerpado por embajadores de la región y miembros de instituciones del Estado. En este hermano país centroamericano, las celebraciones incluyen desfiles patrios en diferentes ciudades, mientras que en la Tegucigalpa, el Ejército dispara salvas por la efeméride. “La patria se defiende donde sea que uno ande, se honra, siempre habla bien de su país y sus símbolos patrios, en mi Gobierno tratamos de mantener vivos nuestros deberes cívicos y valores”, dijo Hernández, quien agregó que “la unidad de la nación es fundamental para enfrentar los problemas económicos y sociales que enfrentamos”. Costa Rica celebra La nación costarricense celebró su Día Patrio con los tradicionales desfiles y actos oficiales. El presidente Guillermo Solís participó en el acto central en el Parque Nacional, con su gabinete de gobierno, diputados, cuerpo diplomático nacional e internacional y estudiantes de escuelas y colegios de la capital. “No tengamos miedo al presente ni al futuro. No tener miedo es una forma de decir que estamos llenos de alegría y felicidad. No tener miedo significa reconocer en el adversario, una parte de la construcción de la Democracia. No tener miedo significa caminar por los caminos de la Patria con la mirada alta”, declaró el mandatario costarricense en su intervención. Guatemala, celebración en medio de crisis En Guatemala, la celebración de la Independencia se realiza en el marco de la crisis política desatada por los escándalos de corrupción que llevaron a la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina, quien señaló directamente a EEUU de estar detrás de dicha crisis, por medio de la Cicig. A pesar de esto, se efectuaron los tradicionales desfiles, bandas de música y marchas de antorchas. 19 DIGITAL