CHILE ENTREGARÁ BONOS A AFECTADOS POR TERREMOTO Y TSUNAMI

3:46 a.m.

None

El gobierno de Chile anunció este lunes la entrega de bonos para la compra de enseres de entre 1.460 y 290 dólares a los afectados por el terremoto y tsunami del miércoles pasado, que dejaban un saldo de 13 muertos y unos 9.000 damnificados. "Sabemos que cualquier medida no compensa las perdidas, pero queremos que la gente sepa que el gobierno no los va a dejar solos", afirmó la presidenta Michelle Bachelet, al anunciar el programa de ayuda para los afectados del terremoto de 8,3 grados de magnitud que azotó al centro y norte del país. La entrega se realizará a través de dos bonos para la compra de enseres. El primero, de un millón de pesos (1.460 dólares), se les entregará a las familias afectadas por el tsunami que siguió al terremoto que se sintió a las 19H54 locales del miércoles. Mientras que un segundo, de 500.000 pesos (730 dólares), se les entregará a las familias afectadas sólo por el terremoto. Ambos se entregarán por una sola vez para la compra de "lo más urgente", detalló Bachelet. Además las familias que alberguen a víctimas la catástrofe recibirán una ayuda de 200.000 (290 dólares) por tres meses. La mandataria explicó que aún no se cuantificaban los daños económicos del potente sismo ni el total de familias afectadas o el gasto total que significará para el Estado. Un último reporte oficial cifró en 9.061 los damnificados por el terremoto y el posterior tsunami, mientras que los muertos alcanzaron a 13, cuatro los desaparecidos y 14 heridos. La cifra de damnificados se registra principalmente en la región de Coquimbo, a unos 400 km al norte de Santiago, donde se ubicó el epicentro del terremoto. En Coquimbo, se trabajaba este lunes intensamente en la remoción de escombros, mientras que equipos de rescate continúan la búsqueda de los desaparecidos y colaboraban en el traslado de los heridos. El tsunami ocurrido minutos después del terremoto provocó la evacuación de un millón de personas que retornaron horas después a sus hogares, en un operativo que ha sido felicitado por la ONU, que también ponderó la resistencia de las edificaciones y la inversión que ha hecho Chile para enfrentar los desastres naturales. AFP