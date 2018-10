21, Septiembre, 2015 21, Septiembre, 2015 4:17 a.m. 4:17 a.m.

FALLA MUNDIAL EN SERVICIO DE SKYPE

El servicio de mensajería y videollamadas Skype, de Microsoft, informó que el sistema ha presentado fallas de escala mundial que no permiten actualizar estados, conectarse o realizar llamadas. “Hemos detectado un problema con la configuración de estado de Skype. Los usuarios afectados no podrán cambiar su estado, sus contactos se mostrarán todos fuera de línea y no podrán iniciar llamadas desde Skype”, detalló la desarrolladora en un comunicado. Los usuarios podrían enfrentar además dificultades para cargar páginas de Internet en la Skype Community, de acuerdo con la firma. Skype ofreció disculpas a los usuarios afectados y reiteró que trabaja para solucionar el problema los más pronto posible. La empresa no detalló el número de afectados hasta el momento. Informador México