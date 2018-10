21, Septiembre, 2015 21, Septiembre, 2015 11 a.m. 11 a.m.

RUSIA DESPLEGÓ 28 AVIONES DE COMBATE EN SIRIA

"Hay 28 aviones rusos, cazas y de ataque en tierra", desplegados en un terreno de aviación en la provincia de Lataquia (oeste de Siria), un feudo de Bashar al Assad, indicó un funcionario que se mantuvo en el anonimato. Otro agente estadounidense confirmó la presencia de estos 28 aparatos, así como una veintena de helicópteros rusos de combate y transporte. Este funcionario agregó que Rusia estaba maniobrando drones sobre Siria, sin brindar más detalles. El gobierno de Estados Unidos está preocupado desde hace semanas por el fortalecimiento de la presencia militar rusa en Siria, para reforzar su ayuda al régimen de Al Assad. Su par ruso, Vladimir Putin, defiende esta estrategia de apoyo a la dictadura y ha llamado a ampliar la coalición contra el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en Siria e Irak. Rusia y Siria no integran la coalición internacional liderada desde hace un año por Estados Unidos contra el ISIS en Irak y Siria. Más temprano, Rusia denunció que rebeldes sirios atacaron su embajada en Damasco. "Disparos de obús cayeron sobre el territorio de la embajada de Rusia en Damasco" sin causar daños, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado. En el texto, el gobierno de Vladimir Putin pidió, además, que espera "no solamente palabras, sino acciones" de condena a un acto que considero "terrorista". "Condenamos el bombardeo criminal en la sede diplomática de Rusia. Esperamos un punto de vista claro sobre este acto terrorista de todos los miembros de la comunidad internacional, incluidos los actores regionales", agregó el comunicado. Moscú no dudó en acusar del ataque a fuerzas rebeldes que luchan contra la dictadura del Bashar al Assad, fuerte aliado del Kremlin. "El bombardeo contra la embajada rusa se hizo desde Jobar, donde los militantes antigubernamentales tienen sus bases", denunció. INFOBAE