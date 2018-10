23, Septiembre, 2015 23, Septiembre, 2015 7:36 a.m. 7:36 a.m.

LA "PROFESORA GLAMOROSA" QUE TUVO SEXO CON UN ALUMNO PERO ELUDIÓ LA CÁRCEL

Una asistente de maestra, considerada "glamorosa" por la prensa británica, fue hallada culpable de haber tenido sexo con un alumno del instituto donde trabajaba, pero logró eludir la cárcel, según reportó el diario Manchester Evening News. Se trata de Caroline Barriman, quien admitió su culpabilidad ante la corte de Manchester, aunque salió caminando del edificio judicial. La relación comenzó cuando Barriman trabajaba en el Abraham Moss Community School de Manchester y se relacionó con un alumno menor de 16 años, a quien conoció en una de las aulas mientras era asistente de otra profesora. El instituto educativo suspendió a la maestra cuando el caso salió a la luz. Barriman se declaró culpable de los dos cargos sexuales que pesaban contra ella: por actividad sexual con un menor y por haberlo hecho teniendo una posición de poder sobre la víctima. Pese a ser condenada a dos años, la bella mujer no será alojada en una celda, sino que podrá cumplir la sentencia en libertad. En cambio, enfrenta el cumplimiento de 250 horas de trabajo comunitario y deberá pagar sólo 100 libras a la víctima. También se deberá abstener de acercarse a la casa de su ex alumno o tener encuentros furtivos con él. Desde el Abraham Moss Community School señalaron que la mujer no trabaja más allí. "Salvaguardar a nuestros alumnos es nuestra prioridad número uno y lo tomamos seriamente. Esta persona fue suspendida tan pronto como sus cargos salieron a la luz y ya no trabaja en la escuela", expresó Gillian Houghton, director de la institución educativa. INFOBAE