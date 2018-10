23, Septiembre, 2015 23, Septiembre, 2015 8:58 a.m. 8:58 a.m.

LA CANCIÓN DE FELIZ CUMPLEAÑOS YA ES DE DOMINIO PÚBLICO

La esperada sentencia es fruto de una demanda colectiva putativa presentada en 2013 por varios artistas contra Warner/Chappell, en busca de una devolución de los millones de dólares ganados en honorarios por la compañía durante años. Para emitir el veredicto, el juez de distrito de los Estados Unidos George H. King tuvo que investigar la larga y complicada historia de la canción, que comenzó en 1893 con la publicación de una melodía llamada Good morning to all ("Buenos días a todos") en un cancionero para niños de preescolar, escrito por una mujer de Kentucky llamada Mildred Hill y su hermana, Patty. Esa melodía finalmente llegó a ser cantada con la familiar letra de Happy Birthday to You, que Patty también afirmó haber escrito, según documentos judiciales. Los derechos de autor de Warner se negociaron con el editor de las hermanas Hill, la compañía Clayton F. Summy, posteriormente conocida como Birch Tree y adquirida por Warner en 1988. Summy había obtenido los registros de Happy Birthday to You en 1935, de acuerdo con documentos del tribunal. "Los acusados nos pidieron averiguar que las hermanas Hill les dieron a Summy los derechos de la letra para explotarla y protegerla, pero esta afirmación no es apoyada por los registros", escribió King en su texto de 43 páginas. "Las hermanas Hill dieron a Summy los derechos a la melodía, y los derechos para los arreglos de piano basados en la melodía, pero nunca ningún derecho sobre la letra", agregó. "Happy Birthday to You es finalmente gratis después de 80 años", dijo al diario Los Angeles Times Randall Newman, abogado de los artistas que incluyen a cineastas que trabajan en un documental sobre la canción. "Finalmente, la farsa ha terminado. Es increíble", añadió. INFOBAE