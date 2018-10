EL 'FIN DE LOS TIEMPOS' OCURRIRÁ CON LA PRÓXIMA 'LUNA DE SANGRE', SEGÚN PROFECÍA

Habrá sangre en septiembre... literalmente, de acuerdo a las publicaciones de los creyentes del fin de los tiempos en el Internet.La noche del 27-28 de septiembre traerá una "luna de sangre". Para los observadores del cielo, simplemente se refiere al color cobre que la Luna toma durante un eclipse, pero para algunos ministros cristianos, el cuarto eclipse y el final en una tétrada –cuatro eclipses lunares totales consecutivos, cada uno separado por seis meses lunares– cumple la profecía bíblica del apocalipsis. (Los primeros tres de la serie tuvieron lugar el 15 de abril del 2014, el 8 de octubre del 2014, y el 4 de abril del 2015). En la promoción de su libro del 2013: "Cuatro lunas de sangre", el ministro cristiano John Hagee afirmó que la tétrada era una señal del fin. "Las siguientes cuatro lunas de sangre apuntan a un evento que sacudirá al mundo y sucederá entre abril del 2014 y octubre del 2015", dijo. La referencia al impacto es más directa en Joel 2:30-31 , donde se lee: "Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová". También hay referencias a una luna de sangre en Apocalipsis 6:12 –parte del pasaje sobre los siete sellos– en el cual se lee: "Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre". La afirmación de Hagee fue rápidamente desacreditada por científicos y escépticos. Luego de transitar por algunas de las teorías de Hagee –incluyendo las lunas de sangre que coinciden con las fiestas judías (lo cual es lógico puesto que los días festivos están basados en el calendario lunar) y eventos significativos en la historia judía – Bob Seidensticker de Patheos hizo notar que el ministro fue vago en algunos puntos y crédulo en otros. "Pronostico que la predicción de John Hagee fallará en el 2015 y el final no vendrá", escribió a finales del 2013. El sitio astronómico EarthSky.org agregó que las tétradas, de las cuales ha habido 62 desde el primer siglo, siguen ciclos naturales y se calculan fácilmente. Por otra parte, tres de los cuatro eclipses más recientes no fueron visibles en el mismo Israel. (" ¿De qué sirve una luna de sangre si los elegidos de Dios no pueden verla?, " escribió Seidensticker). Sin embargo, la próxima "luna de sangre" de septiembre puso nerviosas a las personas en Twitter. Algunos habían visto un documental basado en el libro de Hagee. Rabino advierte: ¡las lunas de sangre indican el pronto regreso del Mesías!”, tuiteó @EndTimeHeadline. CNN EN ESPAÑOL