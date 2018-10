26, Septiembre, 2015 26, Septiembre, 2015 10:22 a.m. 10:22 a.m.

EL PAPA FRANCISCO, A LOS INMIGRANTES EN EEUU: "NO SE DESANIMEN POR LAS DIFICULTADES"

"Gracias por abrirme las puertas" y "recen un poquito por mí" fueron las palabras de despedida del papa Francisco durante su discurso del sábado 26 en el Independence Mall de Filadelfia. Desde allí, les habló a los inmigrantes latinos. "No se desanimen por las difucultades que tengan que afrontar. No olviden que al igual que los que llegarón aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación". Y pidió que "no se averguencen nunca de sus tradiciones. No olviden las lecciones que aprendieron de sus mayores", al tiempo que recordó que los inmigrantes también están llamados a ser ciudadanos responsables. La memoria de los Estados Unidos "La memoria salva el alma de un pueblo de aquello o de aquellos que quieren dominarlo o utilizarlo para sus intereses. Nos ayuda mucho recordar nuestro pasado. Un pueblo que tiene memoria no repite los errores del pasado", declaró el Papa Filadelfia, el tercer destino de su gira por Estados Unidos después de Washington y Nueva York. Al hacer referencia a la importancia del simbólico edifico en el que se firmó el Acta de Independencia de los Estados Unidos y la Constitución, Francisco hizo una reivindicación a los principios sobre los que se construyó la nación. "Aquí se proclamó que todos los hombres y mujeres fueron creados iguales y que están dotados de ciertos derechos inalienables, y que los gobiernos existen para defender esos derechos. Esas palabras siguen inspirandonos hoy, pronunció el papa ante la ovación del público. Insistió en hacer una reivindicación a la historia y al pasado y dijo que un pueblo con memoria "no repite los errores del pasado". "Recordemos las luchas por la abolicion de la esclavitud, por la ampliación del derecho al voto, las luchas del movimiento obrero y las peleas contra los prejuicios y el racismo ante la llegada de nuevos americanos", enumeró. La defensa de la libertad religiosa En otra parte de su discurso, el Pontífice señaló que "las libertades deben ser constantemente defendidas". Y argumentó: "La libertad religiosa trasciende los lugares de culto y la esfera privada de los individuos y las familias. La dimensiòn religiosa no es una subcultura, es parte de la cultura de cualquier pueblo y cualquier nacion". "El ideal del dialogo interreligioso es cuando todas las personas de diferentes tradiciones religiosas pueden dialogar sin pelearse. Eso lo da la libertad". Francisco, sin embargo, advirtió contra el riesgo de que las religiones sean utilizadas con otros fines y hizo un llamado a los fieles de diferentes cultos. "En un mundo donde diversas formas de tiranía moderna tratan de supremir la libertad religiosa, o de reducirla a una subcultura, o usar la religion como pretexto del odio, es necesario que los fieles de las distintas tradiciones religiosas unan sus voces para proclamar la paz" El domingo, el papa Francisco será la atracción estelar en el Encuentro Mundial de Familias, una conferencia para 18.000 personas de todo el mundo. Las actividades vespertinas de este sábado incluyen una vigilia y un concierto en el bulevar Benjamin Franklin, en el que se prevé la actuación de Aretha Franklin, Andrea Bocelli y otros artistas. El cansancio del papa Francisco volvió a notarse en la extenuante gira por EEUU La joya del Pentágono que puso al papa Francisco rumbo a Filadelfia El Sumo Pontífice dijo este sábado que el futuro de la Iglesia depende de un papel creciente de los laicos y de valorar la enorme contribución de las mujeres. Lo hizo durante la homilía en español al celebrar misa frente a unas 1.600 personas en la Basílica de Santos Pedro y Pablo en el centro de Filadelfia. El pontífice llegó a la Ciudad del Amor Fraternal el sábado para la última etapa de su visita a Estados Unidos —un fin de semana festivo dedicado a celebrar a la familia— y dijo inmediatamente que la Iglesia debe valorar más a las mujeres. El domingo celebrará misa para una multitud estimada en un millón de personas. Este será su último evento importante en Estados Unidos antes de partir esa noche hacia Roma. INFOBAE