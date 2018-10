04, Octubre, 2015 04, Octubre, 2015 8:09 a.m. 8:09 a.m.

CIENTÍFICOS MEXICANOS DESARROLLAN CHIP PARA CONTROLAR DIABETES

ientíficos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revolucionarán el control de la diabetes con un microchip que vigilará en tiempo real los niveles de glucosa y de insulina de los pacientes. Catalina Stern, líder del proyecto “biosensores para el monitoreo de la diabetes” que ganó el premio de Investigación de Google en América Latina, dijo en una entrevista con Efe que el microchip estará terminado a finales del año 2016. Graduada en Física y doctora en Ciencias, Stern precisó que el proyecto tiene un 40 % de avance y “cuando esté terminado va a ser un gran aporte” para el cuidado de la enfermedad, que ahora afecta a 14 millones de personas en México. El proyecto es desarrollado por dos científicos y dos postulantes de doctorado como respuesta a peticiones de los médicos que quieren contar con mecanismos para vigilar a sus pacientes, indicó. En los próximos meses será probado en pacientes y a finales de 2016 se decidirá la presentación y el precio final, aunque el equipo considera que “será muy económico”. “Queremos tener el chip, decir esta va a ser la patente y lo vamos a comercializar así, cómo se va a presentar, en pulsera o en una caja, necesitaremos un diseñador”, comentó la investigadora. Aseguró que será el primer medidor simultáneo porque en el mercado hay dispositivos para conocer los niveles de glucosa, pero para la insulina es necesario hacer pruebas de laboratorio que pueden demorar horas. Stern explicó que bastará una gota de sangre para que el microchip pueda detectar en tiempo real los niveles de glucosa y de insulina y enviar de inmediato los resultados a un teléfono, una tableta o una computadora. Este dispositivo puede resultar de una importancia significativa en un sistema de salud “que no se da abasto” para atender a millones de enfermos como en México. Los médicos podrán ver los resultados en su computadora, tener un historial de mediciones y, de esta manera, podrán identificar a pacientes que requieren atención inmediata, explicó. Además, los usuarios podrán detectar qué productos les hacen daño y podrán medirlo día a día. “La gente que piensa que desarrollará la enfermedad puede hacer la medición y empezar a cuidarse con años de anticipación para que no la desarrolle totalmente o cuando menos esté bien cuidada”, explicó la experta. Sobre el premio Google, dijo que ha motivado al equipo, ya que los fondos obtenidos les permitirán adquirir materiales y viajar a foros internacionales para divulgar los resultados del proyecto. “Están encantados, están orgullosos y están trabajando más porque ya saben que ahora lo tienen que terminar para sus doctorados y todo el mundo está pendiente de lo que están haciendo”, comentó. Desde el 2000 la diabetes es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres en México y las proyecciones apuntan a que este año unas 100.000 personas perderán la vida por esta enfermedad, un 19 % más que los decesos de 2010. En el mundo hay 347 millones de personas con diabetes y en el 2030 será la séptima causa mundial de muerte, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los enfermos de diabetes registran elevados niveles de glucosa en la sangre debido a que no producen suficiente insulina, la hormona que transforma el azúcar en energía, o no la utiliza de manera adecuada, lo que genera complicaciones con el paso del tiempo, como ceguera, insuficiencia renal e impotencia sexual.