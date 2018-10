07, Octubre, 2015 07, Octubre, 2015 1:30 p.m. 1:30 p.m.

LA BELLA Y MISTERIOSA MUJER DE DONALD TRUMP QUE PODRÍA SER LA PRÓXIMA PRIMERA DAMA DE EEUU

Entre declaraciones polémicas y discursos de campaña, el magnate norteamericano Donald Trump ha ocupado las portadas de los principales medios del mundo en los últimos tiempos. Sin embargo, poco se conoce de su mujer. Una ex modelo eslovena que desde muy pequeña paseó por las pasarelas más importantes. A diferencia de su marido, Melania Trump, de 45 años, aspirante a ser la próxima primera dama de Estados Unidos, siempre ha mantenido un bajo perfil. Nacida en un pequeño pueblo de Eslovenia de apenas cinco mil habitantes, Melania comenzó desde muy chica en el mundo del modelaje. Con apenas 16 años se inició como maniquí, y ya con 18 tuvo su primer contrato en una agencia de Milán, Italia. Melania nació en un pequeño pueblo de Eslovenia, de apenas cinco mil habitantes Luego del repunte que ha tenido Trump en las encuestas –lidera la intención de voto por el Partido Republicano-, los analistas y expertos locales posaron su mirada sobre la figura de la próxima posible primera dama. En Estados Unidos, las cualidades de la primera dama cuentan casi tanto como las del propio presidente. Pero lejos de ser como hace unas décadas, cuando se buscaba un modelo de mujer familiar y complaciente, ahora el perfil profesional sí importa a los estadounidenses. Con sus marcados rasgos de la Europa del Este, Melania siempre luce impecable en cada presentación pública "¿Por qué no la vemos?", se preguntó recientemente Frank Luntz, analista conservador y experto en política, en referencia al bajo prefil de Melania durante la campaña electoral del magnate. "Una de las razones es porque los republicanos tienen una visión tradicional del matrimonio. Y (Melania) no es la esposa tradicional", explicó. Donald y Melania Trump tienen un hijo de nueve años, llamado Barron Casados desde 2005, tienen un hijo de nueve años, Barron, y la diferencia de edad entre Donald, quien anteriormente tuvo otros dos matrimonios, y Melania es de 25 años. Ya retirada de las pasarelas, la ex modelo eslovena se dedica al diseño de joyería y ropa. A raíz de las especulaciones sobre la ausencia de Melania en los actos públicos del precandidato republicano, la pareja decidió conceder una entrevista, junto a su hijo, para la revista People. La sensualidad de Melania Trump Según la revista, la ex modelo resultó tremendamente diplomática en todo momento, incluso cuando se le cuestionó sobre los polémicos comentarios de su marido sobre los inmigrantes, a quienes, en el caso de los mexicanos, llegó a calificar de "criminales y violadores". Ciudadana naturalizada, Melania defendió el proceso que atravesó para lograr la ciudadanía estadounidense: "Pasé por un largo proceso. Ni siquiera se me pasó por la mente quedarme aquí -aseguró-. Creo que la gente debe seguir la ley". infobae