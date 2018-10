11, Octubre, 2015 11, Octubre, 2015 6:34 a.m. 6:34 a.m.

EL CURA QUE "SALIÓ DEL ARMARIO" NIEGA EXISTENCIA DE LOBBY GAY EN EL VATICANO

None

El cura polaco Krzysztof Olaf Charamsa, que reveló su homosexualidad antes del actual sínodo sobre la familia, negó la existencia de un "lobby gay" en el Vaticano, en declaraciones a una televisión italiana. "No hay ningún lobby que me apoye. Nunca encontré un lobby gay en el Vaticano", que sigue usando "cuello roano" (distintivo de los sacerdotes), en la entrevista difundida el domingo por la tarde por una cadena privada. "He conocido curas homosexuales, a menudo aislados como yo, pero ningún lobby", insistió el religioso, que fue suspendido de sus funciones en la Curia y que corre el riesgo de perder su condición de sacerdote por haber admitido que tiene un compañero. "He conocido curas homosexuales que eran también muy homófobos, que vivían odiándose a ellos mismos y odiando a los demás; pero también he conocido varios homosexuales fantásticos que figuran entre los mejores ministros de la Iglesia", agregó. Charamsa, que era miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sucesora histórica de la Inquisición, reveló que le había escrito una carta al papa Francisco para pedirle que transmita su espíritu de apertura a los obispos que participan en el sínodo. La Iglesia prohíbe desde 2005 la ordenación de curas con tendencias homosexuales, pero muchos obispos ignoran esa medida, a condición de que el candidato a párroco respete sus votos de castidad. Charamsa considera que él nunca rompió ese voto. "Yo nunca he tocado a una mujer", afirmó FUENTE: AFP