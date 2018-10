12, Octubre, 2015 12, Octubre, 2015 6:29 a.m. 6:29 a.m.

EL MISTERIO DE LOS 700 MILLONES DE BARRILES DE PETRÓLEO OCULTOS DE ESTADOS UNIDOS

Guerra de Yom Kippur, 1973. Los Estados Unidos e Israel enfrentaron en conjunto el ataque árabe liderado por Egipto contra Tel Aviv. La arena bélica transcurrió sobre todo en el Sinaí y los Altos del Golán. La coalición occidental se alzaría con el triunfo de manera aplastante. Pero los países dueños del petróleo no se quedaron quietos y reaccionaron con su principal mercancía. Los Estados Unidos fueron los más perjudicados por el corte abrupto de suministro de crudo. Pero el hecho repercutió en el resto del planeta. Los precios se dispararon, y la crisis se convirtió en económica y social. Los Estados Unidos no podían permitir que una situación similar se repitiera, más teniendo en cuenta que los conflictos en Medio Oriente no terminarían de inmediato y el suministro de petróleo podría nuevamente correr peligro. Fue por eso que lanzó un plan de dimensiones desconocidas hasta ese momento que se llamó Reserva Estratégica de Petróleo, (SPR por sus siglas en inglés). Este plan consistió en comenzar a poner a salvo los cientos de miles de barriles de petróleo que llegaban a diario a los Estados Unidos para hacer frente a una situación como la generada en la guerra árabe-israelí. La infraestructura fue creada en 1975, dos años después de la crisis en Medio Oriente, y para ello se dispuso de 60 cavernas subterráneas talladas en roca de salina. Estas cavernas impenetrables se encuentran ocultas en las costas del Golfo de México y alojan hoy 700 millones de barriles de petróleo. El costo de mantenimiento de este reservorio es de 200 millones de dólares al año, según consignó la BBC. Esas reservas -que fueron replicadas por otros países- le permitirían a los Estados Unidos hacer frente a una crisis similar, pero sobre todo a disuadir a los países "dueños" del petróleo a realizar la misma maniobra que durante la guerra de Yom Kippur. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, durante la Guerra del Golfo, en 1990-1991. Bob Corbin, del Departamento de Energía norteamericano, explicó a la BBC por qué se utiizan "cavernas de sal" para guardar el crudo. "La sal es impermeable al petróleo. Así que ambas sustancias no se mezclan y tampoco se crean fisuras, por lo que son un almacén perfecto. Las llamamos cúpulas de sal". En total son cuatro las cavernas subterráneas sobre el Golfo de México, donde se hallan estas reservas. La SPR está valuada en 43.500 millones de dólares y sirve a los Estados Unidos a intervenir en el mercado cuando apareciera una interrupción en el suministro y no para influir en el precio del barril de crudo. "Las reservas de petróleo no existen para la gestión de precios. Están allí para corregir una escasez", señaló Martin Young, director de División de Política de Emergencia del Organismo Internacional de Energía (OIEA). Otro país que cuenta con una reserva de crudo similar a la de los Estados Unidos es Japón. Con unos 500 millones de barriles, la preocupación radica en su localización. Estos se encuentran en una isla artificial en Shibushi -sudoeste del país- y se teme que sean vulnerables tanto a terremotos como a tsunamis. China también cuenta con un plan similar al norteamericano, aunque todavía no ha sido puesto en marcha. INFOBAE