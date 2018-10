13, Octubre, 2015 13, Octubre, 2015 10:29 a.m. 10:29 a.m.

LA ARRIESGADA MISIÓN DE RESCATAR A ESCLAVAS SEXUALES EN MANOS DE ISIS

"Muchas chicas pierden la esperanza cuando están en manos de ISIS y elijen el suicidio si no pueden encontrar un camino de regreso". Esas desgarradoras palabras son de Ameena Saeed Hasan, una mujer yazidí que día a día arriesga su vida para rescatar a esclavas sexuales del Estado Islámico en Irak. En Siria, en tanto, se encuentra Abu Shujaa, quien también dirige una suerte de "operación de contrabando". Gracias a haber rescatado a cerca de 400 esclavas se ganó el apodo de "Padre coraje". Ameena, de 36 años, es una ex parlamentaria iraquí que utiliza sus contactos e influencias para dar con el paradero de las jóvenes yazidíes y armar una ingeniería para burlar la vigilancia de los yihadistas de ISIS. Ameena es una ex parlamentaria iraquí que trabaja con su esposo para liberar a esclavas sexuales de ISIS Con la colaboración de su marido Khaleel, averigua dónde están secuestradas las esclavas y luego se pone en contacto con algún contrabandista, con quien organiza un encuentro cerca del lugar de reclusión. En diálogo con Daily Mail, la valiente mujer yazidí reconoció que la mayoría de los contrabandistas con los que trata son árabes, pero aclaró que nunca negociaría directamente con terroristas de ISIS. El precio puede variar entre 1900 y 4800 dólares, explicó. Fue tan grande el trabajo que hicieron Ameed y Khaleel en los últimos tiempos que abrieron la Oficina de Asuntos Yazidíes, en Dohuk, que es financiada por el gobierno de Masud Barzani, presidente de la región del Kurdistán iraquí. Su trabajo incluso fue reconocido por el Departamento de Estado norteamericano. Sin embargo, la mujer yazidí aún reclama mayor colaboración de la comunidad internacional. "Si no nos ayudan, vamos a terminar en diez años", indicó. Abu Shujaa es conocido como "Padre coraje" en Siria Pero no todas las historias terminan con un final feliz. "Hemos perdido el contacto con muchas chicas, y estoy segura de que se han suicidado", apuntó Ameena. "En el último caso, mi marido ayudó a una familia para escapar, pero cuando regresaron, no tenían casa y el gobierno no hace que sea fácil emitir nueva documentación para salir del país", agregó. La ex parlamentaria aseguró que cada tanto intenta ayudar a chicas sirias, pero hasta el momento se le hizo imposible rescatarlas. "Ayudamos a las niñas en Irak, pero la frontera es muy difícil. Tenemos que llamar al líder de los Peshmerga [fuerzas kurdas en Irak] para abrir la frontera, pero a veces pensamos que son Daesh [ISIS]". Abu Shujaa reconoció que el Estado Islámico asesinó a 12 miembros de su red Pero las jóvenes yazidíes en Siria también tienen a quién recurrir. Una leyenda local llamada Abu Shujaa, más conocido como "Padre coraje", quien dirige una red de colaboradores cuyo objetivo es rescatar a esclavas sexuales. Hasta el momento rescató a más de 380 niñas yazidíes. La mayoría, de la ciudad de Raqqa, uno de los bastiones del Estado Islámico. Abu Shujaa también pone en peligro su vida y la de sus colaboradores. Pero aseguró que cuenta con el apoyo de su familia. "Cinco veces ISIS atrapó a gente de nuestro grupo y ya hemos perdido a 12 miembros. Uno de ellos fue por accidente, fue golpeado por un avión no tripulado estadounidense. El resto fueron asesinados por ISIS", manifestó. "Estoy seguro de que ISIS intentará de nuevo, pero no voy a parar hasta que todas las yazidíes estén libres", concluyó. INFOBAE