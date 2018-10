14, Octubre, 2015 14, Octubre, 2015 12:32 p.m. 12:32 p.m.

ISIS CRUCIFICÓ Y DECAPITÓ A UN HOMBRE QUE AYUDABA A REHENES A ESCAPAR

None

El Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) crucificó y decapitó a un hombre acusado de ayudar a rehenes a escapar de las garras del grupo yihadista. El cuerpo fue exhibido frente a una multitud, entre la que también había menores de edad, en la ciudad siria de Alepo. Un seguidor de ISIS en Twitter afirmó que el hombre había sido castigado por haber "robado musulmanes", lo cual podría implicar que fue atrapado cuando intentaba ayudar a personas a escapar del grupo terrorista. Varios menores de edad presenciar la crucifixión Tanto en Siria como en Irak existen redes conformadas por personas que arriesgan su vida día a día para salvar a rehenes y esclavas sexuales. Ameena Saeed Hasan, una mujer yazidí, está al frente de la Oficina de Asuntos Yazidíes, en Dohuk, Irak. En diálogo con Daily Mail, explicó que los "contrabandistas" con los que negocia para salvar a los secuestrados de ISIS cobran entre 1900 y 4800 dólares. Su trabajo incluso fue reconocido por el Departamento de Estado norteamericano. Sin embargo, Ameena, quien tiene la colaboración de su marido, aún reclamó mayor colaboración de la comunidad internacional. "Si no nos ayudan, vamos a terminar en diez años", indicó. La mujer yazidí reconoció que hay decenas de niñas secuestradas, que son violadas y golpeadas por los terroristas de ISIS. Muchas de ellas, incluso, deciden quitarse la vida para evitar ser sometidas a esas atrocidades por los yihadistas. En Siria hay otro hombre, llamado Abu Shujaa, quien aseguró que rescató a más de 380 niñas yazidíes. El "Padre Coraje", como lo apodan, reveló que varios miembros de su equipo fueron capturados y asesinados por los terroristas. Sin embargo, él avisó que no detendrá su misión a pesar de los riesgos que implica: "No voy a parar hasta que todas las yazidíes estén libres". infobae