14, Octubre, 2015 14, Octubre, 2015 12:52 p.m. 12:52 p.m.

DONALD TRUMP: "EL DEBATE DEMÓCRATA ESTUVO ABURRIDO, PERO ME DIVERTÍ TUITEANDO"

Donald Trump se encarga de ser noticia hasta cuando él no es protagonista de los hechos. Este martes por la noche fue el debate de los precandidatos demócratas y, obviamente, el magnate norteamericano no formaba parte del encuentro, ya que aspira a ser el contendiente por el Partido Republicano. Sin embargo, a su manera, sí estuvo presente. Ya antes del comienzo del debate el multimillonario comenzó a comentar en Twitter. Luego durante el transcurso de los intercambios entre los precandidatos continuó compartiendo sus impresiones en la red social. Una vez concluido, resumió sus sensaciones: "El debate demócrata estuvo aburrido, pero me divertí tuiteando". "¡Lo siento, esta noche no hay ninguna estrella sobre el escenario!", señaló Trump, antiguo presentador del reality The Apprentice. Uno de los principales criticados por Trump fue el gobernador de Rhode Island y ex senador, Lincoln Kinder Chafee. "¿Puede alguien imaginarse a (Lincoln) Kinder Chafee como presidente? De ninguna manera", apuntó. El precandidato republicano también cuestionó las capacidades del ex gobernador de Maryland Martin O'Malley para ser aspirante a la Casa Blanca, y denunció que el ex senador por Virginia, Jim Webb, "no hace bien su trabajo". Pero, como era de esperarse, el principal punto de ataques de Trump fue la favorita por el Partido Demócrata, Hillary Clinton. El magnate criticó su apoyo al Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico. "Lo más difícil para Clinton es que tiene que defender sus malas decisiones", arremetió. INFOBAE