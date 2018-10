SERIE DE TELEVISIÓN REVELARÁ VIDA DE MICHAEL JACKSON ANTES DE MORIR

Los últimos cuatro meses de la vida del legendario "rey del pop" Michael Jackson saltarán a la pequeña pantalla en una serie de televisión que se encargará de producir la compañía de entretenimiento Warner Bros. y se basará en el libro del escritor y estrella de televisión, Tavis Smiley. La fecha para el lanzamiento de esta serie televisiva sobre el intérprete de "Thriller" es desconocida hasta el día de hoy, aunque en junio de 2016 está previsto que se publique el nuevo libro de Smiley, titulado "Antes de que me juzgues: el triunfo y la tragedia de los últimos días de Michael Jackson", informó Warner Bros. La compañía estadounidense detalló en un comunicado que el libro de Smiley, que tiene su propio programa en la cadena PBS, examinará "los altibajos" de la vida de Jackson, fallecido el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles por una sobredosis de fármacos que le administró su médico personal, Conrad Murray. En el libro, sobre el que se basará la futura serie de televisión, se examina la constante búsqueda de privacidad de la estrella, sus intentos de proteger una vida privada que ha quedado en entredicho, así como las presiones de la fama que "le hicieron socialmente frágil y casi incapaz de vivir", según la nota. Como resultado del acuerdo, Smiley también dará imagen y movimiento a otro de sus libros:. En esta novela, el autor rememora sus 30 años de amistad con la poetisa Maya Angelou, fallecida en mayo de 2014 y que, en la década de los años 60, participó activamente en el movimiento por los derechos civiles y trabajó estrechamente con dos de sus principales líderes, Malcom X y Martin Luther King. Autora de la famosa autobiografía "I Know Why the Caged Bird Sings" (1969) y considerada como una de las principales intelectuales afroamericanas, Angelou fue además de escritora, bailarina, actriz y la primera directora de cine negra de Hollywood. EFE