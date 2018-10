19, Octubre, 2015 19, Octubre, 2015 7:59 a.m. 7:59 a.m.

LAS AEROLÍNEAS ESTADOUNIDENSES LE APUESTAN EN GRANDE A AMÉRICA LATINA

Las aerolíneas estadounidenses le están apostando a lo grande en América Latina y el Caribe. El dólar fuerte ha hecho que los viajes al extranjero sean económicos para los estadounidenses. Al mismo tiempo, una floreciente clase media en América Latina tiene más dinero para gastar en Estados Unidos. Estos factores están ayudando a suscitar los viajes entre las dos regiones. El jueves, Southwest Airlines (LUV) abrió un nuevo centro internacional en Houston, y tiene planes de duplicar el número de destinos a 12 para fin de año. La línea aérea planifica añadir incluso más el próximo año, de acuerdo con un vocero de Southwest. Southwest no es la única aerolínea en hacer esto. Desde finales de 2010, JetBlue (JBLU) casi ha duplicado sus destinos en la región de 19 a 35. Y la aerolínea Sprint (SAVE) también planifica aumentar el número de vuelos a la región este año. "América Latina definitivamente es una de las áreas de más rápido crecimiento" para las aerolíneas, dice Jim Corridore, un analista de líneas aéreas de S&P Capital IQ. No son solo las playas Unos cuantos factores —además de playas hermosas— están impulsando el enfoque de las aerolíneas estadounidenses hacia la región. Primero, la ubicación. Gran parte de América Latina está más cerca que Europa, Asia y África. Eso es un ahorrador de costos para las líneas aéreas; no tienen que comprar aviones más grandes para recorrer distancias más largas. Otro factor clave es la creciente clase media de América Latina. Sus rangos han crecido un 50% durante la década de 2000, cuando millones de personas han salido de la pobreza en la región, según el Banco Mundial. Los latinoamericanos tienen más efectivo y quieren gastarlo en viajes a Estados Unidos, dicen los expertos en líneas aéreas. "Ellos quieren viajar a Estados Unidos... esa es la aspiración de todo latinoamericano", dice Catalina Breton, directora de planificación internacional en JetBlue. Breton dice que el negocio de JetBlue en América Latina conforma más o menos un tercio de los ingresos de la compañía. Esta es una mejor época para los viajeros estadounidenses El tiempo no podría ser mejor... al menos para los viajeros estadounidenses. Los estadounidenses que van a Colombia, México o Perú obtendrán una mayor cantidad de moneda local por sus dólares. Las monedas de esos países han caído en un 18%, 11% y 8% frente al dólar este año, respectivamente. Se espera que la mayoría de economías latinoamericanas se reduzcan este año. Su participante más importante, Brasil, actualmente se encuentra afectado por una recesión. Breton, de JetBlue, dijo que las tarifas habían bajado este año en América Latina debido a una falta de demanda por parte de viajeros latinoamericanos. Sin embargo, Breton dice que la aerolínea está ahí para el largo plazo. A medida que la competencia de aerolíneas estadounidenses aumenta a nivel nacional, algunos ven su mejor apuesta en el crecimiento afuera del país. "A medida que se hace más difícil encontrar áreas a nivel nacional para poder implementar su estrategia, es natural que vuelvan la vista al extranjero", dice Corridore, el analista sobre aerolíneas. INFOBAE