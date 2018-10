22, Octubre, 2015 22, Octubre, 2015 12:37 p.m. 12:37 p.m.

EEUU: DOS GEMELAS IDÉNTICAS MUEREN EL MISMO DÍA CON POCAS HORAS DE DIFERENCIA

No sólo eligieron el mismo día para nacer. También decidieron dejar este mundo juntas. Una familia de Colorado, en Estados Unidos, ha celebrado un doble funeral esta semana después de que las gemelas de 83 años, Helen Cook y Clara Mitchell, murieran el mismo día con unas pocas horas de diferencia. "Es una hermosa ceremonia", dijo la hija de Helen, Dala Miller, a la cadena ABC sobre el servicio celebrado el lunes. "Es exactamente como fue su vida. Se entralazaban, aunque eran dos personas diferentes con sus individualidades". "Hablando con la gente de la funeraria, nos dijeron que nunca les había pasado esto, con gemelas que fallecieran el mismo día", agregó. La otra hija de Cook, Vicky Pepple, contó que su madre y su tía Clara nacieron el 2 de junio de 1932 en Fort Lupton, Colorado, con sólo dos minutos de diferencia. Cook estuvo casada por 34 años y tenía otra hija ademas de Dala y Vicky, cinco nietos y siete bisnietos. Las gemelas Helen Cook y Clara Mitchell "Eran dos mujeres con los pies sobre la tierra", relató Vicky. "Podían hacer cualquier cosa. Podían cocinar, podía coser, podían limpiar. De alguna manera, eran una sóla persona, y al mismo tiempo tenían todas esas características muy particulares y propias". La hija de Mitchell, Linda Sisk, contó que su madre contrajo matrimonio con su padre, Rubin Graeb, en 1950. El había muerto en 1979, antes de que ambos tuvieran a otra hija, Carolyn, quien había muerto en 1970. Mitchell tuvo dos nietos y tres bisnietos. Más tarde se volvió a casar con Floyd Mitchell en 1989. Él murió casi 20 años después. Las gemelas Helen Cook y Clara Mitchell Sisk, que además era la médica de su madre, contó que posee hermosos recuerdos de ella y su tía juntas durante su infancia. "Mis recuerdos en fiestas de cumpleaños, navidades, vacaciones, y demás, son de ellas dos pasando el rato juntas, jugando golf, compartiendo tiempo con los niños de la familia", relató Sisk. Dala, Vicky y Linda contaron que sus madres atravesaron durante su vida varios problemas de salud: Mitchell sufrió un infarto en 1977 y Cook fue diagnosticada con Alzheimer cinco años atrás. Linda contó que su madre, Clara Mitchell, murió el 13 de octubre en el Hospital de San Antonio en Lakewood, Colorado. A las 11:30 pm, aproximadamnete 18 horas después y a menos de 35 kilómetros de distancia murió su hermana Helen en el Centro de Retiro Someren Glen, Colorado. "Mi madre había tenido Alzheimer por aproximadamente cinco años", dijo Dala Miller. "Sufrí por ella durante estos cinco años, por lo que fue un alivio y una tranquilidad cuando falleció. No es que no sea triste, pero fue peor cuando supe sobre la tía Clara. Eso me sacudió. Siempre había pensado que mi madre se iría primero, y estaba bien con esa idea porque pensaba 'Está bien porque todavía tengo a mi tía Clara' y cuando pasó me sacudió demasiado". "Sabiendo que eran tan unidas, no era de extrañar que decidan dejar este mundo en el mismo día. Siempre nos habían dicho que no querían quedarse la una sin la otra", dijo Vicky. "Las dos habían deseado por separado ser las primeras en morir, porque no podían enfrentar el hecho de vivir sin la otra", concluyó INFOBAE