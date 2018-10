PROFESOR CRUZA UN RÍO A NADO PARA IMPARTIR CLASES

4:16 a.m.

Un río no es un barrera para Abdul Malik, tiene 40 años y lleva casi 20 trabajando como profesor en la escuela de primaria Padinjattemuri, en el distrito de Malappuram de Kerala, India.En estos años, Abdul ha demostrado tener una vocación y sentido del deber envidiable; y es que para ir al trabajo cada mañana, el profesor cruza a nado un gran río. Desde que fue contratado, Abdul ha nadado una distancia equivalente al Canal de la Mancha, la zona marítima que separa Francia de Inglaterra. Ayudado de un pequeño flotador y con todas sus pertenencias dentro de una bolsa de plástico, Abdul se introduce en el río ya sea verano o invierno. Con paciencia, recorre los 100 metros de margen que separan las dos orillas, para llegar a tiempo y enseñar a sus alumnos. De no cruzar el río a nado, Abdul tendría que recorrer casi 24 kilómetros por carretera. En un viaje de 3 horas que le obligaría a salir muy temprano de casa, caminar 12 kilómetros y cambiar 3 veces de autobús. Un viaje demasiado largo para asumirlo todos los días, lo que le hubiera obligado a elegir entre sus alumnos o su familia. Afortunadamente Abdul no tuvo miedo, ya de niño jugaba en el río y decidió tomar este atajo. Hoy se muestra orgulloso de su decisión, la cual le permite hacer ejercicio, estar en contacto con la naturaleza y llevar una vida saludable.