06, Noviembre, 2015 06, Noviembre, 2015 7:58 a.m. 7:58 a.m.

EEUU: GANÓ 8 MILLONES DE DÓLARES EN EL CASINO, PERO NO LE QUISIERON PAGAR

Verónica Castillo pocas veces se acercaba a una casa de juegos para apostar dinero. No era su estilo. Pero su madre estaba de visita en su hogar de Rochester, Washington, al sur de Olympia y le preguntó si le gustaría ir con ella al Lucky Eagle Casino. Se sentó frente al tablero de Jurassic Riches y comenzó a poner monedas. Hasta que súbitamente, la máquina comenzó a activar luces y música de "triunfo". La pantalla no le mentía. Indicaba que había ganado 8.589.298 dólares. "Estaba en shock", señaló Castillo a 12News. La mujer no podía creer lo que veía. Por eso decidió documentar lo que la pantalla le mostraba con su celular, para que no hubiera dudas sobre su reclamo. Imaginó que le sería complicado cobrar esa suma y fue a pedirle a los responsables del lugar su paga. Sin embargo, se negaron a pagarle lo que indicaba la máquina. Le informaron que evidentemente el juego "funcionaba mal" y que sólo le darían ochenta dólares. "Cuando me dijeron 'no vamos a pagarte, tenemos que apagar la máquina y está funcionando mal', entonces...". Castillo hace un gesto de decepción. "No podía creerlo. Me sentí insultada, me sentí engañada, me quedé muy decepcionada y muy molesta. Luego empecé a pensar en todas las personas allí. Y entonces me enojé", manifestó la mujer durante su entrevista en la que mostró su grabación que comprobaba lo que la máquina enseñaba como premio. "Quiero que la comunidad esté atenta con lo que el casino hace", advirtió ante las cámaras. Castillo no quiere que alguien más pase por la misma situación. "Es fraudulento. Esto necesita mayor control", concluyó la damnificada. Las autoridades estatales ya comenzaron una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió en esa casa de juegos. INFOBAE