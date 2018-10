11, Noviembre, 2015 11, Noviembre, 2015 12:10 p.m. 12:10 p.m.

EL VATICANO INVESTIGA A DOS PERIODISTAS POR "COMPLICIDAD EN ROBO DE DOCUMENTOS"

El Vaticano abrió una investigación judicial contra dos periodistas italianos "por complicidad en robo de documentos". Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi son los autores de dos libros sobre la corrupción en la Curia Romana. La información fue confirmada por el portavoz de la Santa Sede, padre Federico Lombardi. "La magistratura vaticana adquirió elementos que demuestran con evidencia la complicidad en el delito de robo de documentos", una infracción introducida por el papa Francisco en julio de 2013, detalló Lombardi. El vocero agregó que también están siendo investigadas otras personas que podrían haber colaborado con la filtración de documentos reservados. Los periodistas Nuzzi y Fittipaldi se hicieron eco de la investigación en mensajes enviados desde sus propios perfiles de la red social Twitter. El semanario L'Espresso informó de la indagación sobre ambos y publicó un comentario de Fittipaldi, periodista de la propia publicación, en el que aseguró que se trata de un contraataque del "poder" pero que asume el riesgo. "Cuando el periodismo de investigación descubre escándalos y secretos que el poder, también el poder temporal del Vaticano, quiere mantener ocultos, ese poder se defiende, contraatacando", afirmó Fittipaldi. Los dos libros basados en información reservada son Via Crucis, escrito por quien desveló el escándalo Vatileaks en 2012, Nuzzi, y Avarizia, de Fittipaldi. La Santa Sede también reveló que investiga la filtración de un documento reservado de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), organismo que sin embargo no está sometido a investigación, según un comunicado. El Vaticano indicó que en los últimos días han aparecido en agencias y en prensa artículos que se refieren a un documento del APSA que apuntaría a "fue instrumentalizada para una actividad financiera ilegal" y añade que esta información es "parcial e imprecisa". Las dos investigaciones se unen a la que sigue aún abierta por la filtración de documentos reservados de carácter financiero, que condujo a la detención del sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda y la italiana Francesca Chaouqui y que se relacionan con los libros publicados por Fittipaldi y Nuzzi. Vallejo Balda está detenido en el Vaticano, mientras que la ex relacionista pública italiana fue puesta en libertad y a disposición de la magistratura por colaborar con la Justicia. Ambos están a la espera de que se terminen las investigaciones preliminares y se formulen los cargos en su contra. INFOBAE