15, Noviembre, 2015 15, Noviembre, 2015 11:22 a.m. 11:22 a.m.

MINISTRO HONDUREÑO DICE QUE 700 POLICÍAS RECIBEN SUELDO SIN TRABAJAR

El Ministro hondureño de Seguridad, Julián Pacheco, reveló hoy que unos 700 agentes policiales han cobrado salarios sin trabajar en los últimos meses, y abogó por establecer disciplina en la institución. "No tienen ninguna función, pero se les sigue pagando igual, están haciendo nada y esos son los que se supone se deben ir" de la institución, como parte de un proceso de depuración, enfatizó Pacheco. "Mientras no restablezcamos la disciplina dentro de la Policía, la depuración será una ilusión", subrayó el alto funcionario. La Policía de Honduras está en proceso de depuración desde noviembre de 2011, por las múltiples denuncias contra agentes y oficiales involucrados en delitos como homicidios, narcotráfico, extorsión, secuestros y robo de vehículos, entre otros. En declaraciones a Radio América, que transmite desde Tegucigalpa, el ministro insistió en que el fracaso hasta ahora de la depuración "pasa por la disciplina en la Policía". Una reforma a la Ley Orgánica de la Policía, que se discutirá en el Parlamento hondureño, "no lleva ninguna intención de eliminar organismos, ni instituciones que ya existen", señaló al referirse al posible cierre de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). "La idea es, no que el director general (de la Policía) es el que va a manejar la institución, no, el responsable sigue siendo el ministro, pero que el general director tenga facultades para tomar decisiones en el tema disciplinario de la Policía para que la depuración sea plenamente objetiva", explicó. El titular de la Seguridad hondureña señaló que en la actualidad lo que se ha creado "es una burocracia improductiva porque todo pasa por la DIECP, ellos lo mandan al general director, el general director hace otro proceso, al final se llevan años en eso y no avanzan en nada". Lamentó, además, que cuando un agente es destituido de la institución por alguna falta, la Corte de lo Contencioso Administrativo no aplica la ley de la Policía y ordena su reintegro. Según cifras oficiales, la Policía hondureña esta integrada por unos 14,000 efectivos, de los que 2,500 han salido de la institución, algunos de manera voluntaria. EFE