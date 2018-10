16, Noviembre, 2015 16, Noviembre, 2015 1:09 p.m. 1:09 p.m.

JEFE DE LA CIA ADVIERTE QUE NINGÚN PAÍS ES INMUNE A LOS ATAQUES DE ISIS

"Pienso que esa no es la única operación que el grupo Estado Islámico" tenía en preparación, dijo Brennan. "Ciertamente no considero" esos ataques de París como "un acontecimiento aislado", añadió el funcionario al exponer en un círculo de reflexión en Washington. "Servicios de seguridad y de inteligencia están trabajando febrilmente en este instante para ver qué más pueden hacer para ponerse al día", afirmó Brennan. El jefe de la CIA dijo que los ataques que realizaron el viernes hombres armados en la capital francesa fueron detenidamente planificados y ejecutados. "Esto no es algo que se hace en el correr de unos días. Es algo que fue detenida y deliberadamente planificado durante varios meses", dados los operativos, las armas y los explosivos que tenían los autores de los atentados, destacó el funcionario. Por lo menos 129 personas murieron en los ataques realizados por al menos ocho hombres simultáneamente en un estadio, una sala de conciertos y un restaurante, mientras multitudes de parisinos estaban disfrutando la noche. La advertencia de Brennan confluye con las de dirigentes occidentales como el primer ministro francés, Manuel Valls, quien alertó el lunes de que Francia y Europa deben prepararse para nuevos atentados. El primer ministro británico, David Cameron, consideró el lunes que los ataques perpetrados en París "pudieron haber sido cometidos" en el Reino Unido, luego de que siete atentados fueran evitados en los "últimos seis meses" en el país. El jefe de la CIA dijo que los "servicios de seguridad y de inteligencia están trabajando febrilmente" para descubrir estos proyectos de atentados. "Trabajamos estrechamente con nuestros socios franceses", principalmente para comprender la manera de operar de los autores de los ataques, subrayó. INFOBAE