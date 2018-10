21, Noviembre, 2015 21, Noviembre, 2015 5:28 a.m. 5:28 a.m.

ESTADO ISLÁMICO AMENAZA CON DERRUMBAR LA TORRE EIFFEL

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) volvió hoy a amenazar a Europa, y especialmente a Francia, en un nuevo vídeo propagandístico difundido en internet en el que aparece un montaje de la torre Eiffel derrumbándose. La grabación, cuya autenticidad no pudo ser verificada, es de poco más de seis minutos de duración y ha sido difundida por el cuartel del EI en Alepo, en el norte de Siria. La cinta, titulada "París se derrumbará", comienza con imágenes de los atentados del pasado día 13 en la capital de Francia, con una voz "en off" que se dirige a los ciudadanos europeos y les dice que el EI no ha sido el que ha iniciado la guerra contra ese grupo. "Sois vosotros (los europeos) los que habéis iniciado la agresión contra nosotros y pagaréis el precio cuando vuestros hijos vayan a la guerra", afirman los yihadistas, que advierten de que los europeos no se sentirán seguros ni en sus propios "dormitorios". Asimismo, la organización terrorista manifiesta su voluntad de avanzar hacia París, antes que hacia Roma. Acto seguido, aparece en el vídeo un supuesto miembro del EI con un pasamontañas, que habla en francés con subtítulos en árabe y que se congratula por los atentados en la capital francesa y anima "a los hermanos de Francia y a los del mundo a hacer lo mismo". El extremista tacha de "cerdo" al presidente francés, François Hollande, y promete que no estará seguro ni en su propia casa. Un segundo yihadista reitera las amenazas contra Francia y Hollande por los bombardeos que París está llevando a cabo en el marco de la coalición internacional en Siria. En la última semana, la aviación francesa ha intensificado los ataques aéreos contra posiciones del EI en territorio sirio, en respuesta a los atentados de París, reivindicados por islamistas radicales y que causaron al menos 130 muertos la semana pasada. EFE