22, Noviembre, 2015 22, Noviembre, 2015 3:08 a.m. 3:08 a.m.

ARGENTINA ELIGE HOY A SU NUEVO PRESIDENTE

Daniel Scioli o Mauricio Macri. De entre esos dos nombres saldrá esta noche el nuevo presidente de los argentinos. Por primera vez, el país define su nuevo mandatario a través de un ballotage. A diferencia de la primera vuelta, no hay un porcentaje mínimo que haya que alcanzar para lograr la victoria. Apenas un voto de diferencia es suficiente para que cualquiera de los dos sea consagrado sucesor de Cristina Kirchner y reciba la banda presidencial de sus manos el próximo 10 de diciembre. Pero, más allá de quien gane, el cambio está asegurado. Ninguno tiene intención de continuar las políticas del Gobierno tal y como las concibió el kirchnerismo. La gran pregunta es cuán marcado será ese giro. Mientras Scioli promete "el cambio dentro de la continuidad", Macri llama a una modificación radical de las medidas llevadas adelante durante los últimos doce años. COMO EN LA PRIMERA VUELTA, HAY 32.064.323 PERSONAS HABILITADAS PARA VOTAR Los centros de votación abrieron a las 8, tal como estaba previsto. Cerca de las 9, la Cámara Nacional Electoral informó que se encontraban operativos en un 99%. Dos horas más tarde, fuentes del tribunal indicaron que para entonces ya había votado el 21% del padrón. En Cambiemos sienten que llegan con ventaja. Aunque hace un mes cayeron en la primera vuelta por 37,08% a 34,15 por ciento, la escasa distancia a la que quedaron del kirchnerismo les dio un nuevo impulso. La gran mayoría de las encuestas los ubican como favorito para esta noche. Mientras tanto, Scioli todavía confía en dar la sorpresa. Así como en octubre los sondeos le otorgaron una ventaja que nunca terminó por concretarse, ahora el candidato del Frente para la Victoria sueña con que algo similar sucederá con su rival. Pero, para lograr su objetivo, primero concretó un radical cambio de estrategia. En las cuatro semanas que separaron a la primera vuelta del ballotage, el gobernador bonaerense debió superar las críticas internas de su partido, desmentir rumores varios y salir a la ofensiva contra Macri. Para eso, Scioli se puso a la cabeza de la llamada "campaña del miedo". Con afiches, volantes, spots y diversos anuncios en las redes sociales, el oficialismo esparció advertencias de todo tipo sobre las consecuencias que podría traer una victoria de Cambiemos. Devaluación, recortes, quita de subsidios, baja de salarios y eliminación de programas estatales fueron apenas algunas de las medidas que el kirchnerismo adjudicó a sus rivales. EL CAMBIO CON RESPECTO AL KIRCHNERISMO ESTÁ ASEGURADO. LA PREGUNTA ES CUÁN MARCADO SERÁ EL GIRO RESPECTO A SUS POLÍTICAS Optimistas, los dirigentes del macrismo negaron las acusaciones y aseguraron una y otra vez que el miedo fue vencido en la primera vuelta y el deseo de un cambio conseguirá imponerse esta noche luego de doce años de gobiernos kirchneristas. Ese mismo mensaje llevó el jefe de Gobierno porteño al debate que lo enfrentó con el gobernador bonaerense. En las últimas cuatro semanas, Macri mantuvo a grandes rasgos la estrategia que lo llevó hasta el ballotage. Aunque, para reducir los errores no forzados, minimizó al máximo las apariciones públicas de algunos de sus asesores más cuestionados por el kirchnerismo, como el economista Carlos Melconian. Apenas horas antes de la veda electoral, el líder del PRO debió lidiar con uno de esos errores inesperados. En el acto de cierre de campaña que Cambiemos organizó en la localidad jujeña de Humahuaca, el asesor de imagen Jaime Durán Barba aseguró que el "papa Francisco no mueve más de 10 votos" y se expresó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. "Si una señora quiere abortar, que aborte", dijo ante los periodistas. Ya en plena veda, el propio Macri recurrió a su cuenta de Twitter para aclarar que las opiniones de uno de sus máximos asesores no representaban a todo el partido. Una elección única Por primera vez en su historia, la Argentina elige hoy a su presidente a través de un ballotage. Para votar están habilitadas las mismas 32.064.323 personas que figuraban en el padrón en la primera vuelta. Entre ellos, hay 933.998 jóvenes de entre 18 y 16 años. En el cuarto oscuro habrá sólo dos boletas: la de Cambiemos, con la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti, y la del Frente para la Victoria, con Daniel Scioli y Carlos Zannini. EL GOBIERNO ESTIMA QUE LOS PRIMEROS RESULTADOS SE CONOCERÁN A LAS 19:30 Apenas unos días después de la primera vuelta, la Cámara Nacional Electoral informó que las boletas de ese día serán dadas por válidas en el ballotage de este domingo. Pero, por precaución, ambos partidos enviaron a imprimir millones de papeletas nuevas con el mismo diseño que las utilizadas el 25 de octubre pasado, excepto por un detalle: en la parte superior llevan la fecha de hoy. Apenas unos días antes de la votación, militantes de Cambiemos hicieron circular en redes sociales la versión de que el kirchnerismo intentaría hacer pequeños cortes en las boletas de Macri que servirían para anular esos votos en el recuento. A raíz de esas versiones, la Cámara Nacional Electoral aclaró a través de su cuenta de Twitter que serán tomadas por válidas todas aquellas papeletas que "llevan la fecha 22/11 como 25/10 o tengan suprimida la misma". "Lo que determina la validez del voto es que resulte inequívoca voluntad del elector", indicaron. Promesa de resultados veloces Tras el papelón de la primera vuelta -cuando los primeros resultados se conocieron recién cinco horas después de cerrada la elección-, el gobierno nacional se comprometió a que esta vez la información será dada mucho más temprano. El director nacional electoral, Alejandro Tullio, aseguró que este domingo los primeros números estarán a eso de las 19:30, es decir, apenas una hora y media después de que hayan cerrado las urnas. Según el funcionario del gobierno nacional, semejante diferencia de tiempo puede explicarse porque esta vez habrá sólo dos boletas en el cuarto oscuro; a diferencia de la primera vuelta, cuando hubo seis candidatos compitiendo por la Presidencia, además de postulantes a las distintas gobernaciones, intendencias y bancas de diputados, senadores, legisladores y concejales en todo el país. La radical disminución en la cantidad de papeletas reducirá el tiempo que las autoridades de mesa tardarán en hacer el recuento. Tullio argumentó que el 25 de octubre pasado había recibido la orden de no publicar los resultados hasta tanto no hubiese una tendencia clara sobre el ganador. Pero, luego de que Infobae revelase los primeros resultados, el Gobierno decidió publicar los números oficiales. Lejos de ser una tendencia definitiva, esas cifras arrojaron que Cambiemos se imponía al Frente para la Victoria en todo la Argentina. Recién pasada la medianoche, cuando se cargaron las mesas de las localidades más lejanas del país, la tendencia se revirtió y Scioli terminó por imponerse a Macri por menos de tres puntos porcentuales. INFOBAE