22, Noviembre, 2015 22, Noviembre, 2015 4:54 a.m. 4:54 a.m.

OBAMA CALIFICÓ AL ESTADO ISLÁMICO DE "ASESINOS CON BUENAS REDES SOCIALES"

El presidente norteamericano Barack Obama calificó este domingo al grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) como "asesinos con buenas redes sociales" que serán derrotados sin miedo. "Luchamos y los derrotamos. No cambiamos nuestras instituciones, nuestras culturas o nuestros valores por ellos", afirmó Obama en una rueda de prensa en Kuala Lumpur, donde asistió a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Obama subrayó que la estrategia contra el ISIS en Siria e Irak es recuperar territorio, interrumpir su financiación y desmantelar la cúpula de los yihadistas. "La mejor forma de luchar contra el ISIS es no tenerles miedo. Son un puñado de asesinos", afirmó el presidente de EEUU en una conferencia con un grupo reducido de periodistas y transmitida en directo por la web de la Casa Blanca. Los recientes atentados en el Sinaí (Egipto), París, Beirut y Bamako (Mali) han condicionado este fin de semana la agenda de la cumbre de ASEAN, a la que también asistieron líderes de China, Australia, Corea del sur o India. Obama dijo que el dictador sirio, Bashar al Assad, es un obstáculo a la paz, al tiempo que emplazó a Rusia a bombardear al ISIS y no a la oposición moderada en Siria. El mandatario estadounidense aseveró que los líderes políticos y religiosos deben trabajar para atajar los problemas de fondo de la "ideología viciosa" del ISIS y otros grupos extremistas que, a pesar de su letal efecto, sólo atrae a una "ínfima fracción" de los musulmanes. "Somos más fuertes, representamos al 99 por ciento de la Humanidad, por eso vamos a ganar", apostilló. INFOBAE