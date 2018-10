COSTA RICA PROPONE MEDIDAS MIGRATORIAS SEGURAS EN EL SICA

6:04 a.m.

La cancillería de Costa Rica informó del fin de la primera sesión de los Ministros de Relaciones Exteriores del SICA en la que se discutió de “la situación de las personas migrantes que salieron legalmente de Cuba y emprendieron un trayecto hacia los Estados Unidos, pasando por varios países de la región, en condición irregular”. La postura de Costa Rica en la reunión, fue la anunciada por el país desde hace varios días. Costa Rica propone un conjunto de medidas que faciliten un tránsito seguro, ordenado y documentado de las personas migrantes cubanas, otorgándoles la protección adecuada frente al coyotaje, las redes internacionales de tráfico ilícito de migrantes o cualquier otra forma de explotación.

“Esta es una situación de carácter humanitario regional, que no debe enfocarse desde la perspectiva de seguridad, ni como un asunto bilateral entre los Estados involucrados y mucho menos debe ser utilizada para fines políticos. No se debe jugar con la aspiración legítima de estas personas por mejores condiciones de vida. Ningún país se debería arrogar el derecho de bloquear una solución a este problema”, afirmó el canciller González. Otros países que intervinieron, apoyaron el enfoque de la situación desde la perspectiva humanitaria, coincidiendo en que debe abordarse la coyuntura actual, pero también atacar el problema desde su estructura. Por su parte, el Vicecanciller de Nicaragua, Dennis Moncada, aseguró que la posición de su país será invariable y repitió sus acusaciones contra Costa Rica. La vocera del Gobierno de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que los EEUU mantienen leyes migratorias “como parte del bloqueo contra Cuba” y acusa a Costa Rica de “ignorar las causas y la responsabilidad de los EEUU en el aliento de una migración insegura”. “El gobierno de Nicaragua no se prestará a legitimar políticas ilegales que causan daño, sufrimiento y pérdidas económicas a seres humanos, familais enteras , gobiernos y pueblos de Cuba y la región” afirmó Murillo. La vocera exigió al gobierno de Costa Rica “tomar las medidas correspondientes para retirar de nuestra zona fronteriza a todos los ciudadanos cuya concentración augura y alienta nuevas acciones violentas, lesivas de la soberanía que el gobierno de Nicaragua ha hecho y hará respetar”. Los representantes de Colombia, Ecuador y México se sumarán a la segunda sesión para buscar un consenso entre los países involucrados, los cuales son utilizados por los flujos de la población migrante como “ruta de paso” hacia los Estados Unidos. Esta sesión comienza a las 12 del medio día hora de El Salvador, detalla YusnabyPost