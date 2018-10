"EL ESTADO ISLÁMICO DEBE SER DESTRUIDO Y EEUU LO HARÁ JUNTO CON FRANCIA"

llamado a la Unión Europea a implementar un acuerdo sobre mecanismos para compartir informaciones de inteligencia sobre pasajeros considerados peligrosos, para impedir que viajen sin ser detectados. Obama también formuló este martes un, para impedir que viajen sin ser detectados.

Estados Unidos y Francia se mantienen "unidos" ante la amenaza de grupos fundamentalistas, afirmó este martes el mandatario Barack Obama, en una conferencia de prensa tras una reunión de una hora en la Casa Blanca con el presidente de Francia, François Hollande , y para defender nuestras naciones", dijo.aseguró Obama. El presidente de EEUU advirtió que los ciudadanos de su país "no serán aterrorizados" y añadió que parte de la estrategia para vencer a los terroristas es "defender derechos y libertades". "Estamos vigilantes. Tomamos precauciones. Los estadounidenses no serán aterrorizados. Digo esto porque parte de estar vigilante y derrotar a un grupo como el Estado Islámico es defender los derechos y libertades que definen nuestras repúblicas", explicó. Por su parte, Hollande anunció la decisión de aumentar las maniobras francesas en Irak y Siria., dijo el mandatario francés. Aseguró que no enviará tropas de combate a Siria y consideró que el dictador Bashar al Assad debe irse del poder lo antes posible. Y subrayó quetras el reciente atentado de París por parte del Estado Islámico (ISIS), que dejó 132 muertos y 350 heridos. "A Europa le preocupan los refugiados. No vamos a mezclar a terroristas con inmigrantes, pero hay que controlar fronteras", dijo Hollande."Hay un creciente reconocimiento entre las naciones europeas de que deben poner en marcha esfuerzos adicionales para prevenir el flujo de terroristas extranjeros", agregó.Pero aclaró que aún no tiene la información necesaria para comentar sobre ese incidente. Al respecto, Hollande dijo que "es necesario evitar toda escalada" de tensiones entre Turquía y Rusia a raíz del derribo del avión militar. INFOBAE