KONSTANTIN MURAKHTIN, EL PILOTO RESCATADO POR RUSIA, NEGÓ LAS ADVERTENCIAS DE TURQUÍA

El piloto rescatado este miércoles por el Ejército sirio negó la existencia de advertencias al avión ruso por parte de Turquía. "El caza turco no nos envió ninguna advertencia", manifestó en declaraciones recogidas por la agencia RIA Novosti.

"Mi avión no ha violado el espacio aéreo ni un solo segundo", aseguró Konstantin Murakhtin, el único de los dos pilotos que sobrevivió luego de que un caza turco F-16 derribara un Su-24 ruso que, según Ankara, sí violó el espacio aéreo.

El piloto aseguró, además, que está dispuesto a "ajustar cuentas" por su comandante, quien murió tras ser baleado durante su bajada en paracaídas luego de que el avión militar que piloteaba fuera derribado.

Agregó: "Pude ver perfectamente por el mapa y por el territorio (que sobrevolaba el avión) dónde estaba la frontera y dónde estábamos nosotros".

"Turquía no nos advirtió antes de atacarnos", insistió. La operación de rescate duró 12 horas, e incluyó a fuerzas sirias y a milicias de Hezbollah.

"En realidad, no hubo advertencias, ni intercambios por la radio ni señales visuales; no hubo ningún contacto, por eso continuamos con el rumbo de modo normal", precisó. "Ni siquiera había amenaza de entrar en Turquía. Todo el vuelo estaba bajo mi control hasta el momento de la explosión del avión", subrayó.

"Por supuesto, espero impaciente que me den el alta para regresar de inmediato a mis funciones. Me gustaría que mis superiores me permitieran permanecer en esta base aérea. Tengo que 'devolver el favor' en nombre de mi capitán", afirmó.

"Yo, como navegante, conozco prácticamente cada protuberancia sobre el terreno. Puedo orientarme incluso sin equipos electrónicos", dijo.