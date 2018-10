26, Noviembre, 2015 26, Noviembre, 2015 11:18 a.m. 11:18 a.m.

ECUADOR PEDIRÁ VISA A CUBANOS

El vicecanciller de Ecuador, Xavier Lasso, en rueda de prensa de hoy dijo que el país pedirá visa a ciudadanos cubanos, a partir del primero de diciembre de 2015, pero no se les cerrará las puertas. El funcionario explicó que, debido a los hechos suscitados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, donde hay más de 3.000 migrantes cubanos que pretenden llegar a Estados Unidos, condicionan a que se pida “una visa especial” a los caribeños, “pero que Ecuador no cierra las puertas a Cuba”. Lasso, quien se presentó como canciller subrogante, añadió que se pondrá a disposición de ciudadanos cubanos un formulario que deberá ser llenado por los interesados en ingresar a Ecuador. Asimismo señaló que se analizará caso por caso cada petición. Lasso añadió que en Ecuador hay unos 16 mil cubanos que no están regularizados, pero que incluso algunos de ellos ya tienen hijos ecuatorianos. Además dijo que los ciudadanos cubanos tienen que renovar sus documentos cada 90 días. En la rueda de prensa Lasso recalcó que el formulario sería gratuito, aunque no supo informar si la visa tendría un costo. El 25 de noviembre se reunieron en San Salvador (El Salvador) los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA+4), a los que se sumaron Cuba, Ecuador, Colombia y México, para encontrar una solución al problema de los migrantes cubanos que permanecen en Costa Rica. Los representantes de las naciones reunidas plantearon la necesidad de buscar una alternativa al problema, “que no son esas 2 mil o 3 mil personas, sino las medidas unilaterales que se toman para incentivar la migración de nacionales de un país”, según el canciller salvadoreño Hugo Martínez. Los cubanos salieron legalmente vía aérea de Cuba hacia Ecuador, donde no les exigen visa, y desde allí transitaron de manera irregular por Colombia y Panamá, hasta llegar a Costa Rica. El Gobierno costarricense ha atribuido esta oleada migratoria al desmantelamiento de una red de tráfico de personas y al "rumor" que hay en la isla de que Estados Unidos eliminará leyes migratorias que favorecen a los cubanos. (DAG) http://www.lahora.com.ec/