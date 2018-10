LA FAMILIA DEL FALLECIDO NIÑO SIRIO AYLAN KURDI OBTUVO ASILO EN CANADÁ

11:46 a.m.

La familia del niño sirio Aylan Kurdi, cuya foto tras morir ahogado en una playa turca provocó conmoción en el mundo hace unos meses, ha recibido asilo en Canadá, informó este viernes la televisión CBC.

La tía del pequeño, Tima Kurdi, que vive cerca de Vancouver, indicó que las autoridades de inmigración canadienses le comunicaron la aprobación de la condición de refugiados para el tío de Aylan, su esposa y sus cinco hijos.

Los servicios de Inmigración canadienses "los van a traer", señaló la mujer a la televisión pública canadiense.

El martes, el nuevo gobierno del liberal Justin Trudeau anunció que Canadá asumió el compromiso de acoger a 10.000 refugiados sirios de aquí a fines de diciembre y otros 15.000 en enero y febrero.

La desgarradora foto que mostraba a Aylan, de tres años, muerto en la playa de Bodrum, en el sur de Turquía, cuando su familia trataba de llegar a las costas griegas para acceder a Europa, tuvo particular repercusión en Canadá.

La familia del pequeño había desistido, en efecto, de pedir asilo a Canadá y decidido emprender el peligroso cruce después de que el gobierno canadiense rechazara el pedido de asilo de un tío del pequeño, su esposa y sus cinco hijos.

Tras abandonar el sueño de llegar a Vancouver, los padres de Aylan decidieron lanzarse a la peligrosa travesía, que también le costó la vida a su hermano y su madre.

"Yo estaba enojado con el gobierno (canadiense), pero ahora mi resentimiento se ha disipado", dijo el hombre en un informe que la televisión canadiense tiene previsto transmitir la noche del viernes.

Abdullah Kurdi, como se llama el padre del pequeño, había cuestionado a los gobiernos después de la tragedia por la gran cantidad de ofertas de asilo recibidas.

"Si se me da ahora el mundo entero, ¿de qué me sirve? Ya no tengo ni mujer ni hijos", manifestó en una entrevista concedida al diario Le Journal du Dimanche (JDD), en la que subrayó que el hecho de ser rechazados como refugiados de forma legal fue lo que provocó que emprendieran ese viaje clandestino.

El reclamo de Abdullah se dirigió especialmente a los gobiernos de los países árabes, a los que reclamó la misma atención que le otorgó Occidente: "Quiero que los gobiernos árabes, no los países europeos, vean lo que les pasó a mis hijos y que a causa de ello ayuden a la gente, no quiero nada más que eso".

Finalmente, hizo un breve llamado a que cesen las hostilidades que se iniciaron con la revuelta contra Bashar al Assad y que derivaron en el crecimiento del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), el cual tomó parcialmente Kobane, hasta que fuerzas kurdas apoyadas por Occidente los desalojaron.