28, Noviembre, 2015 28, Noviembre, 2015 5:52 a.m. 5:52 a.m.

TINTORI DENUNCIA QUE AVIÓN CON OPOSITORES SUFRIÓ SABOTAJE

La venezolana Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor Leopoldo López, denunció hoy que durante la campaña electoral tanto ella como miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) son víctimas de hostigamiento e incluso de un sabotaje al avión en el que viajaban, cuyo objetivo era asesinarles. En una carta que publica hoy el diario español "El Mundo", Tintori reitera que el Gobierno de Nicolás Maduro está ejerciendo "terrorismo de Estado" contra la oposición, y aclara que ella y sus colaboradores han sido "blanco de agresiones muy graves" durante la campaña para las legislativas del próximo 6 de diciembre. "El miércoles 25 de noviembre sufrimos dos atentados", relató la opositora en la misiva, en la que explica que el primero tuvo lugar en el aeropuerto de isla Margarita, cuando se disponían a realizar un acto de campaña y les "tuvieron retenidos por más de tres horas en el aeropuerto de Porlamar". Hasta allí, prosiguió, el equipo fue en dos aviones. "El segundo avión, donde venían seis miembros de nuestro equipo más el piloto, tuvo un fallo en los frenos al aterrizar, se salió de la pista y se incendió con los pasajeros dentro. Afortunadamente pudieron escapar del fuego, pero un experto consultado considera que el accidente fue producto de un sabotaje", denunció. Ese mismo día, recordó, fue cuando el opositor Luis Manuel Díaz fue asesinado durante un acto de campaña, en el que ella estaba presente. "Sentí unos tiros, aproximadamente 10 y me lancé al piso, donde me salpicó la sangre y los casquillos de las balas", recordó. "Ante la censura, la persecución y el hostigamiento es crucial que el mundo sepa lo que estamos viviendo en Venezuela y el Gobierno sepa que está siendo vigilado de cerca y que no puede actuar impunemente mientras ejecuta terrorismo de Estado sobre activistas y líderes", argumentó. Al final de su carta, Tintori asegura que no se va a detener, pese a los hostigamientos, y que la oposición seguirá firme "hasta conquistar la victoria". El domingo 6 de diciembre se celebran las elecciones más disputadas de la historia reciente de Venezuela tras una campaña marcada por la alta tensión entre el Gobierno y la oposición, que tiene a varios de sus líderes encarcelados, entre ellos Leopoldo López. EFE