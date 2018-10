28, Noviembre, 2015 28, Noviembre, 2015 7:29 a.m. 7:29 a.m.

POLICÍA INVESTIGA CASO DE PERRO AMORDAZADO CON CINTA

Las autoridades de South Daytona (Florida, EE.UU.) investigan hoy el trato dado a un perro que aparece en una foto en la red social Facebook amordazado con cinta adhesiva para controlar sus ladridos tras cientos de llamados y correos electrónicos de personas que denunciaron el hecho. La foto, publicada en la cuenta de Katie Brown y compartida por cientos de personas, muchas de ellas furiosas, aparece con una nota que dice: "Esto es lo que pasa cuando no te callas". Las autoridades del norte de Florida aseguraron que "hay una investigación sobre crueldad animal", a través de su página de Facebook. "La Policía de South Daytona es consciente de la inquietante foto publicada por Katie Brown con respecto al tratamiento de un perro", señaló el departamento policial. Las autoridades de Control Animal de South Daytona, en la costa noreste de Florida, investigan el hecho que ha sido criticado en cientos de comentarios en las redes sociales, detalla Afp. "Estamos tomando esto muy en serio. Por favor, no enviar más correos electrónicos o mensajes ya que nuestro sistema de correo electrónico se ha colapsado. Le damos las gracias por su ayuda", agregó la Policía de South Daytona. Al parecer Brown escribió luego: "No entren en pánico que fue solo por un minuto, pero desde entonces no ha ladrado!".