30, Noviembre, 2015 30, Noviembre, 2015 2:42 a.m. 2:42 a.m.

DISTURBIOS EN FRONTERA DE IRAK E IRÁN POR LLEGADA DE FIELES

El Gobierno de Irak responsabilizó hoy al de Irán por el caos protagonizado por miles de fieles iraníes en un paso fronterizo entre ambos países, en el que se registran avalanchas y disturbios desde este domingo. El Ministerio iraquí del Interior denunció hoy en un comunicado que el paso de Zorbatiya, situado en la provincia meridional iraquí de Wasat, "ha sido escenario de "lamentables sucesos" debido a que los iraníes intentan entrar en Irak en masa para participar en una importante conmemoración religiosa chií. Los problemas comenzaron ayer con la afluencia de miles de iraníes -una buena parte de ellos sin visados de entrada- que causaron una avalancha que destrozó las puertas y las verjas del cruce, además de heridas a algunos guardias de frontera iraquíes. "La parte iraní no ha impedido el descontrol en el paso. La afluencia multitudinaria fue algo premeditado para obligar a abrir la frontera de manera ilegal y con el pretexto de que los responsables iraníes no controlan a los fieles que desean entrar en Irak", subrayó la nota. Interior iraquí recordó que existe un acuerdo entre ambos países que estipula que la parte iraní debe prohibir el ingreso de iraníes sin visado. También destacó que los guardias iraquíes no emplearon la fuerza contra los fieles. Las autoridades iraquíes han adoptado medidas para facilitar la llegada de fieles extranjeros con motivo de la conmemoración de los primeros cuarenta días del aniversario de la muerte del imán Al Husein, muy venerado en el credo chií. Se calcula que más de un millón de fieles chiíes participarán este año en las celebraciones en la ciudad santa de Kerbala, a unos 110 kilómetros al sur de Bagdad. EFE.