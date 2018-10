LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS GRAMMY 2016

A continuación, las categorías más importantes:

Se llevará a cabo la 58° edición de los premios Grammy el próximo 15 de febrero de 2016 en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos. En la ceremonia, se reconocerá a lo más destacado de la industria musical. El raperolidera las nominaciones al ser elegido en 11 categorías, entre ellas mejor canción por "Alright" y mejor disco por. Mientras que la estrella del popy el intérprete canadiensefueron seleccionados en siete categorías. Entre los artistas latinos,fueron nominados como, junto con el españoly el cubanoAdemás, los colombianos de Bomba Estéreo y Monsieur Periné, el rapero estadounidense de origen cubano Pitbull, los nicaragüenses de La Cuneta Son Machín y la mexicana Natalia Lafourcade competirán en la categoríaAlabama Shakes, Kendrick LamarChris StapletonTaylor Swift, The Weeknd"Really Love", D'Angelo y The Vanguard "Uptown Funk", Mark Ronson con Bruno Mars "Thinking Out Loud", Ed Sheeran "Blank Space", Taylor Swift "Can't Feel My Face", The Weeknd"Alright", Kendrick Duckworth, Mark Anthony Spears y Pharrell Williams "Blank Space", Max Martin, Shellback y Taylor Swift "Girl Crush", Hillary Lindsey, Lori McKenna y Liz Rose "See You Again", Andrew Cedar, Justin Franks, Charles Puth y Cameron Thomaz "Thinking Out Loud", Ed Sheeran y Amy WadgeCourtney Barnett James Bay Sam Hunt Tori Kelly Meghan TrainorKelly Clarkson, How Beautiful, Florence + The MachineMark RonsonTaylor Swift, James Taylor"Heartbeat Song", Kelly Clarkson "Love Me Like You Do", Ellie Goulding "Thinking Out Loud", Ed Sheeran "Blank Space", Taylor Swift "Can't Feel My Face", The Weeknd"Ship to Wreck", Florence + The Machine "Sugar", Maroon 5 "Uptown Funk", Mark Ronson con Bruno Mars "Bad Blood", Taylor Swift con Kendrick Lamar "See You Again", Wiz Khalifa con Charlie Puth, James BayDeath Cab for CutieHighly Suspect, Muse, Slipknot, Alabama Shakes, BjorkMy Morning Jacket, Tame ImpalaWilcoThe Internet, KehlaniLianne La HavasMiguel, The Weeknd., Pablo AlboránAlex CubaRicky Martin, Alejandro Sanz, Julieta VenegasBomba Estereo, La Cuneta Son Machín, Natalia Lafourcade, Monsieur Periné, PitbullLeon BridgesD'Angelo and The Vanguard, Andra Day, Jazmine Sullivan, Charlie WilsonJ. ColeDr. Dre, DrakeKendrick LamarNicki MinajSam Hunt, Little Big Town, Ashley MonroeKacey Musgraves, Chris Stapleton INFOBAE