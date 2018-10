07, Diciembre, 2015 07, Diciembre, 2015 5:48 a.m. 5:48 a.m.

LOS HOMICIDIOS SE REDUJERON 3.3 POR CIENTO EN GUATEMALA DURANTE 2015

None

Los homicidios se redujeron un 3.32 por ciento durante once meses de 2015 en Guatemala en relación al mismo periodo de 2014, informó hoy una fuente oficial. De acuerdo con las estadísticas del estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), entre enero y noviembre pasado fueron asesinadas en el país centroamericano 5.241 personas. Esa cantidad fue menor en 180 homicidios (3.32 por ciento) a los 5,421 asesinatos perpetrados en once meses del año pasado. Según los datos oficiales, del total de crímenes de este año 705 fueron mujeres, lo que supuso 6 menos que los 711 registrados de enero a noviembre del 2014. La media de asesinatos diarios en el país este año es de 15.69, contra los 16.23 del año pasado. El 84 por ciento de los asesinatos que se cometen en Guatemala son con armas de fuego, de acuerdo con investigaciones del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). END