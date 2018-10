07, Diciembre, 2015 07, Diciembre, 2015 8:45 a.m. 8:45 a.m.

SUSPENDEN AUDIENCIA PARA DECIDIR SOBRE JUICIO A BALDETTI POR CORRUPCIÓN

La audiencia judicial prevista mañana, para determinar si inicia o no un juicio contra la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti por un caso de corrupción aduanera, ha sido suspendida, informó a Efe una fuente oficial. La portavoz del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Julia Barrera, explicó que mañana martes "no tenemos audiencia de ese caso" y agregó que es el juez quien "deberá fijar y notificar" la nueva fecha a las partes, un extremo que hasta el momento no se ha producido. En un principio el juez que instruye el caso, Miguel Ángel Gálvez, había fijado para mañana martes la audiencia judicial que ha sido suspendida, sin que se haya informado de momento los motivos de esa decisión. Baldetti, internada en un centro hospitalario privado aquejada de una infección, está acusada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad enGuatemala (CICIG) de liderar "La Línea", una estructura criminal que defraudó al Estado al menos unos 28.55 millones de quetzales (unos 3.7 millones de dólares). La defensa de la exalta funcionaria, con la que intentó ponerse en contacto Efe, sin éxito, no se ha pronunciado hasta ahora. La Fiscalía ratificó el pasado 3 de diciembre la acusación contra la exvicepresidenta (2012-2015), y en las nuevas pruebas presentadas figura el ingreso de 5,175 contenedores, unos 500,000 documentos, 100,000 escuchas y 5,000 correos electrónicos lo que considera "suficiente" para demostrar la culpabilidad y la participación de Baldetti en la trama. Baldetti, la primera mujer vicepresidenta de Guatemala, renunció al cargo el pasado 8 de mayo, la detuvieron el 21 de agosto y a penas 5 días después, quedó ligada a proceso y enviada a prisión preventiva por los tres delitos que le imputó la Fiscalía. En la actualidad, la exvicepresidenta se encuentra en un sanatorio privado aquejada de una infección que le provocó una bacteria en un catéter. Con base en los documentos que fueron entregados al juzgado, Gálvez deberá resolver si la exvicepresidenta es enviada o no a un juicio oral y público por el caso de "La Línea". En esta trama de corrupción también está implicado el general retirado Otto Pérez Molina, quien dejó la Presidencia de Guatemala el 3 de septiembre y guarda prisión preventiva en la Brigada Mariscal Zavala, en la periferia norte de la capital guatemalteca. El MP también tiene que ratificar la acusación en contra del exmandatario, cuyo plazo vence este lunes, según confirmó a Efe uno de sus abogados la pasada semana. De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por Efe, la fecha para esta audiencia, aplazada porque los miembros del Juzgado B de Mayor Riesgo tomaron vacaciones el pasado viernes, ha sido fijada para el 18 de enero, lo que aun no se ha anuncia de forma oficial. La fuentes judiciales señalaron que el próximo 18 de enero seguramente coincidirán en la misma sala Baldetti, Pérez Molina y todos los implicados en esta trama, funcionarios y particulares, ya que la etapa intermedia para decidir si se abre contra ellos un juicio oral y público se celebrará "a la vez". end