DAN PUÑETAZO AL PRESIDENTE DE ESPAÑA MARIANO RAJOY

8:05 a.m.

Andrés de V. F. tiene 17 años y desde este miércoles es el joven que le pegó un puñetazo al presidente del Gobierno , Mariano Rajoy. “Estoy muy contento de lo que he hecho”, le ha dicho a la policía tras ser detenido en medio de la comitiva que acompañaba al líder del PP. Fuentes policiales han asegurado que no mostró el más mínimo arrepentimiento, sino todo lo contrario: “Insistía en que estaba muy contento y que volvería hacerlo”. Las mismas fuentes han concretado que, aunque el joven “no tiene antecedentes penales”, “pertenece a Mocidade Granate, un grupo de hooligans del Pontevedra, no excesivamente violento”. El joven permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición del Juzgado de menores. Durante el paseo de la comitiva, el agresor, vestido de negro y con el pelo oscuro rapado, se situó a la izquierda del presidente. Permaneció a su lado durante un rato, le hizo una fotografía con su móvil y después le asestó un tremendo puñetazo con el brazo izquierdo, según el relato de un testigo presencial.El detenido, en cuya página de Facebook se presenta con una bandera republicana, se enfrenta a un delito de "atentado" a un presidente del Gobierno, por el que que podrían caerle hasta seis años de prisión. Aunque al ser menor de edad esa pena podría verse rebajada. EL PAIS