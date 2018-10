ESTOS SON LOS MEJORES SMARTPHONES DEL 2015

2:56 a.m.

Se acaba 2015 y llega la hora de elegir el mejor smartphone del año. Durante la última mitad del año he podido probar docenas de terminales. Unos buenos, otros directamente olvidables, pero entre ellos terminales excelentes de los que voy a destacar a continuación en dos partes.

Mejor smartphone de gama alta: iPhone 6s Plus

Cámara iPhone 6s Plus

Elegir el mejor smartphone es elegir una debilidad y asumir que importa menos que otras. Todos tienen una o varias debilidades importantes. Por ello, el iPhone 6s Plus es el mejor smartphone de 2015. Lo digo rápido para quitar la tirita sin que duela. La principal debilidad de su hermano menor es la batería, pero el iPhone 6s Plus supera ese bache. Eso sí, a costa del tamaño de pantalla que quizá no sea para todos. Mi lógica es que considero el tamaño de pantalla una ventaja como una debilidad, y la duración de la batería es solo una debilidad.

Otro año que sigue sin haber smartphone perfecto, pero estamos acercándonos. Aunque llevamos acercándonos ya casi 10 años y nada. Dicho esto, el soporte al cliente de Apple, la nueva aleación de aluminio, la cámara y el nuevo ritmo marcado en la industria por 3D Touch, han sido lo que me decanta por este terminal como el mejor smartphone de 2015.

Lo bueno es que hay grandísimas alternativas. De las que hemos probado personalmente: el Moto X Play, Xperia Z5, Huawei P8, OnePlus 2, LG G4 o Galaxy S6 Edge+ se acercan muy mucho a lo mejor, cada uno con una o varias debilidades que han hecho situarlos ligeramente por debajo del iPhone 6s Plus: capa concreta Android, disponibilidad y soporte al cliente. — En la lista hay un ausente: el Huawei Nexus 6p que no hemos podido probar a fondo.

Mejor smartphone de gama media: BQ Aquaris X5

Aquí lo tenemos igual de difícil, pero tras probar más smartphones en esta gama aún, el BQ Aquaris X5 es el mejor smartphone de gama media. Si vives fuera de España, buenas noticias también: el Motorola Moto G de 2015 es una tremenda opción a un precio similar.

Me decanto por el Aquaris X5 debido a un motivo principal: garantía y soporte. Con los smartphones nunca se sabe. Los smartphones no existen en el vacío, y tener el soporte al cliente en otro continente te acaba afectando.

El Moto G 2015 añade resistencia al agua, pero pierde la doble sim. Si vives en México la opción del Moto G Turbo te puede venir bien si quieres más potencia. Otras excelentes opciones en esta gama son el Huawei Honor 7 o el OnePlus X. Por último y si el precio es menos impedimento, el HTC One A9 seguramente te encantará.