20, Diciembre, 2015 20, Diciembre, 2015 3:59 a.m. 3:59 a.m.

COSTA RICA PUEDE VIVIR SIN FORMAR PARTE DEL SICA

Manuel González no se guardó ninguna crítica hacia el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de cuya mesa política se retiró Costa Rica el viernes, al no contribuir el organismo en la búsqueda de una solución regional para permitir que más de 6.000 cubanos varados en el país puedan seguir su paso por Centroamérica y México, camino a Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Luis Guillermo Solís acusa de incompetentes y de faltas de liderazgo a las actuales autoridades del Sistema, y cree que varios de sus órganos, en materias como la educativa y la comercial, resentirán pronto el impacto de la ausencia de la representación política costarricense en las citas del istmo. Pero ¿qué pierde Costa Rica? Encontrará la respuesta a esa pregunta en el siguiente extracto de la entrevista que González dio a La Nación. ¿Corta Costa Rica con el resto de Centroamérica al retirarse de la instancia política del SICA? Nuestro cuestionamiento e indisposición ha sido con el SICA como entidad regional, consideramos que la falta de liderazgo de sus autoridades ha sido evidente y, sobre todo, su falta de eficacia en dar respuesta a una situación grave como la crisis migratoria cubana. La salida de la mesa política no fue un capricho con el fin de ganar protagonismo. ”Sobre la base de la intransigencia no se puede construir más integración centroamericana”. Dijo el presidente del Parlamento Centroamericano, José Antonio Alvarado, que Costa Rica quedará aislada tras su retiro del SICA ¿qué opina usted? Que es natural que un representante de un órgano al que Costa Rica tanto ha cuestionado piense así. Pero nosotros seguiremos teniendo una profunda relación bilateral con países como Panamá, Honduras, El Salvador y República Dominicana, y la vamos a seguir estrechando. ”Somos un país maduro y serio, que sabe medir las consecuencias de sus actos. Costa Rica tiene años de estar expresando sus dudas sobre el SICA de forma constructiva y, pese a eso, hemos contribuido en áreas que se han movido gracias a nuestro liderazgo, como la educación, el comercio y el medio ambiente”. ¿Cuál pierde más con el retiro, Costa Rica o el SICA? Ninguno de los dos gana. Pero Costa Rica puede vivir sin formar parte del SICA; igual, cada uno de los países puede hacerlo. ”De alguna manera todos perdemos un poco, pero la vida y la sangre del SICA es la unidad de todos los países. ¿Cuál es el SICA ideal? Queremos transparencia, y una mejor distribución geográfica de los puestos de alto nivel. ¿En dónde no es transparente? Hay dificultades para obtener información de los salarios de los funcionarios, y hasta para conocer sobre cuáles criterios se nombran a los que ocupan puestos de poder. Costa Rica nunca ha tenido un secretario general. ”¡Viera lo que cuesta obtener información ordenada por los jefes de Estado sobre los sueldos y privilegios de esas personas! Porque, las mismas instituciones, valiéndose de burocracia y mañas, se bailan las solicitudes. ¿Es la secretaria general, Victoria Avilés, la responsable de la salida de Costa Rica? Es un conjunto de factores, al Sistema le ha faltado liderazgo desde su cabeza hacia abajo. Cuando se eligió a esta persona en junio, los presidentes le pidieron que en el plazo de un mes entregara su plan de trabajo y, tres meses después, lo que nos mandaron, después de insistir mucho, era el plan del año anterior. De nuevo ¿es Avilés la que provocó la ruptura? No quiero responzabilizarla, lo que estoy es señalando muchos elementos o factores que dejan en letra muerta los acuerdos en el SICA. Pero sí le digo que uno no llega a la secretaría solo para calentar la silla (...) La salida (de Costa Rica), aunque dolorosa, fue en buenos términos. ¿Se expone el país a sanciones por haber salido del SICA? No. Le daremos seguimiento al trabajo técnico que, sin embargo, debe ser endosado por el aspecto político. LA NACION.COM