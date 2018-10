25, Diciembre, 2015 25, Diciembre, 2015 6:47 a.m. 6:47 a.m.

MUÑECO DE STEVE HARVEY QUE SERÁ QUEMADO EN PANAMÁ PARA RECIBIR 2016

Luego del error que cometió en la última edición de Miss Universo al anunciar a la ganadora incorrecta, Steve Harvey sigue en el centro de la polémica. Su equivocación le valió ser exhibido en Panamá como un muñeco de año viejo que será quemado para recibir el 2016. El modelo, con una camisa blanca, corbata negra y un saco con un letrero que le cuelga sobre el pecho con la frase "I'm Sorry", se exhibe en el Distrito de Chame, unos 72 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá. Víctor Álvarez es el panameño creador de este muñeco de año viejo con la imagen del presentador de Miss Universo. Es tradicional en Panamá que a personajes destacados del mundo de la farándula o de la política se le confeccionen muñecos que son quemados para la fecha. Álvarez, que lleva varios años dedicado a las artes plásticas, espera que todo aquel que se dirija hacia el interior del país por la vía Interamericana se tome unos segundos para apreciar su creación, En las cuentas de Twitter e Instagram del artista plástico se muestra también un muñeco del presidente Juan Carlos Varela, con un caparazón de tortuga en alusión al apodo que le han puesto por su supuesta lentitud para la toma de decisiones. Sin menor protagonismo, Álvarez diseñó un modelo del ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), con un traje lleno de estrellas con la bandera de Estados Unidos, país donde se encuentra según sus abogados, y un cartel en el que se lee "Y soy rebelde". Esto último es en referencia a la declaratoria de rebeldía que le dictó la Corte Suprema de Justicia recientemente por no presentarse a una audiencia que trataría una acusación en su contra por supuestas escuchas ilegales durante su Administración. "El personaje más buscado y más pedido para los muñecos de año viejo", publicó Álvarez en Instagram junto a una compilación de fotos de todos sus "Martinellis" elaborados desde 2011. La CSJ ordenó el lunes pasado la detención provisional del ex mandatario fundamentada en su desatención al proceso por las escuchas a más de 150 personas