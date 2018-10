28, Diciembre, 2015 28, Diciembre, 2015 4:48 p.m. 4:48 p.m.

MURIÓ LEMMY KILMISTER, EL LÍDER DE MOTÖRHEAD

A los 70 años, falleció de cáncer Ian "Lemmy" Kilmister, el líder de la mítica banda británica de rock pesado Motörhead. La información fue confirmada en la cuenta oficial de Facebook de la banda, con las siguientes palabras: "No hay manera fácil de decir esto ... nuestro fuerte y noble amigo Lemmy falleció hoy después de una breve batalla contra un cáncer muy agresivo". "Se enteró de la enfermedad el 26 de diciembre y estuvo en casa, sentado frente a su videojuego favorito", acompañado de su familia, precisó Motörhead, que agregó: "No podemos expresar nuestra conmoción y tristeza. No hay palabras Ozzy Osbourne, también conocido como "el padrino del heavy metal", compartió la noticia en las redes sociales, junto al siguiente mensaje: "Perdí hoy uno de mis mejores amigos, Lemmy. Será extrañado. Era un guerrero y una leyenda. Te veré del otro lado". "Mi querido amigo, Lemmy, falleció. Lo conozco desde hace 38 años. Será extrañado pero nunca será olvidado", escribió la celebridad de la televisión británica Sharon Osbourne. El músico británico Billy Idol expresó también sus condolencias por la muerte de Kilmister. El "ícono" de la música metal, tal como lo consideró Trunk en su mensaje, ya había tenido complicaciones de salud en los últimos años. En septiembre tuvo que interrumpir un concierto en Austin, Texas, porque se sentía mal. Sin embargo, esa no fue la primera vez que le ocurrió. El 27 de agosto también tuvo que frenar un show en Salt Lake City. "Estoy pagando por los buenos tiempos", aseguró en 2013 al diario The New York Times. Kilmister tenía un marcapasos y dificultades para caminar, por lo que cada tanto debía usar un bastión. Ian Fraser "Lemmy" Kilmister nació en la localidad de Stoke-on-Trent, en Inglaterra, la Nochebuena de 1945, y se crió en la isla de Anglesey, en el noreste de Gales. Inspirado para convertirse en rockero después de ver a los Beatles en concierto, Lemmy tocó en diferentes bandas y también trabajó como un "plomo" de Jimi Hendrix Experience. En 1972, fue elegido para tocar el bajo en el grupo británico Hawkwind, a pesar de no tener experiencia previa en el instrumento. Rápidamente se perfeccionó y fue clave en la formación del sonido de la banda. En 1975 fundó Motörhead, grupo del que fue vocalista, bajista, compositor principal y único miembro constante. Hasta la fecha, la banda editó 23 discos de estudio y vendió 30 millones de copias en todo el mundo