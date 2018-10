02, Enero, 2016 02, Enero, 2016 3:37 a.m. 3:37 a.m.

OCHO PRESOS MURIERON TRAS UN SANGRIENTO MOTÍN EN GUATEMALA

Al menos ocho presos murieron y otros 24 resultaron heridos tras un motín originado por una reyerta en la cárcel guatemalteca de Puerto Barrios, en el departamento caribeño de Izabal. Así lo informó el Sistema Penitenciario en sus redes sociales, donde explicó que el incidente se originó tras un plan de fuga que las autoridades "lograron evitar". Según el Sistema Penitenciario, se localizaron varios "boquetes" por donde se presume que los internos pretendían darse a la fuga. Los hechos sucedieron el jueves, día de Nochevieja, concretamente a las 16:00 hora local (22:00 GMT), según informó la Fiscalía guatemalteca. Los fiscales lograron entrar a la prisión cinco horas más tarde, pero debido a que la situación aún no estaba "controlada" tuvieron que salir e ingresar nuevamente a las 07:00 hora local de este viernes (13:00 GMT) para continuar "con el procedimiento". En estos momentos, diferentes cuerpos de seguridad de Guatemala se encuentran en el centro de detención realizando operativos de vigilancia y verificación, donde ya han conseguido "retomar el control". Según el Ministerio Público (MP, Fiscalía), los ocho fallecidos fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) "para las diligencias correspondientes", aunque ya adelantaron que dos de ellos fueron decapitados y otros dos "carbonizados". Las autoridades no han proporcionado la identidad de los fallecidos ni de los lesionados Las autoridades no han proporcionado la identidad de los fallecidos ni de los lesionados, de los que solo 9 permanecen hospitalizados. La ministra de Gobernación (Interior), Eunice Mendizábal, explicó a la prensa, tras visitar la cárcel, que se supone que la riña empezó por una pelea entre dos grupos rivales que quieren tomar "el control" del centro penitenciario, aunque agregó que las causas las debe establecer la Fiscalía tras su investigación. Durante el conflicto, añadió, se originó también un incendio, por lo que algunas de las heridas de los privados de libertad son consecuencia de este hecho. Mendizábal destacó que los 62 guardias penitenciarios, junto con personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército, evitaron la fuga de reos, así como que el conflicto se trasladara a otros sectores del centro penitenciario. En este mismo centro penitenciario se registró en abril de 2014 una riña que dejó siete presos heridos. La cárcel de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, a unos 300 kilómetros al nororiente de la capital, cuenta con unos 987 reclusos -947 hombres y 40 mujeres-, aunque la capacidad, según la funcionaria, es para 400 presos. El pasado 30 de noviembre otro motín registrado en la Granja Penal Canadá finalizó con un saldo de 16 reclusos fallecidos y dejó en evidencia la falta de control que las autoridades tienen sobre los centros penitenciarios del país, uno de los más violentos según organismos internacionales. INFOBAE