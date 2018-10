12, Enero, 2016 12, Enero, 2016 7:06 a.m. 7:06 a.m.

BERLÍN CONFIRMA MUERTE DE 8 ALEMANES EN ATENTADO DE ESTAMBUL

El Ministerio de Exteriores de Alemania dijo que ocho alemanes están entre los muertos de un ataque con bomba en Estambul y otros nueve resultaron heridos, algunos de gravedad. Un funcionario turco había dicho previamente que nueve alemanes habían muerto. No se aclaró de inmediato el motivo de la discrepancia. El ministro Frank-Walter Steinmeier le dijo a la prensa en Berlín la tarde del martes que su homólogo turco le acababa de proporcionar los detalles por teléfono. Por su parte, José Boza, vocero del ministro de Exteriores de Perú, dijo que una peruana también resultó herida. "No se ha confirmado la muerte de ningún ciudadano peruano, pero aún no se han identificado dos cadáveres", agregó. 20 minutos