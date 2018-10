BEBIDA CURATIVA PARA COMBATIR LA CELULITIS DEL CUERPO

¿De qué se trata esta bebida curativa contra la celulitis?

Beneficios de la toronja

Beneficios del limón

Beneficios de la naranja

Cómo preparar esta bebida natural anticelulitis

Ingredientes

1 limón

1 toronja grande

1 trozo de jengibre

2 naranjas

Preparación

Lava y desinfecta todos los ingredientes.

Pela la toronja, el limón y las naranjas.

Introduce los cítricos en la licuadora y añade el trozo de jengibre.

Procesa todo por unos instantes (puedes añadir agua si lo consideras necesario).

Modo de consumo

Tómalo recién hecho, preferiblemente en ayunas.

El tratamiento se debe hacer durante dos semanas seguidas, se descansa una y luego se retoma.

La celulitis es uno de los problemas estéticos que más afecta a mujeres y hombres de todo el mundo, en todas las edades y razas. Consiste en la acumulación de tejido adiposo en determinadas zonas del cuerpo, que forma nódulos o pequeños hoyuelos que también se conocen como “piel de naranja”. Se estima que entre un 85% y un 98% de la población femenina padece algún grado de este trastorno a partir de la adolescencia. Si bien, como tal, no se trata de una enfermedad, muchas están tratando de combatirla para recuperar la belleza de su piel y de aquellas áreas del cuerpo donde se nota demasiado. En respuesta a esto muchos centros de belleza y empresas ofrecen productos y tratamientos que pueden ayudar a atenuarla; no obstante, algunos son demasiado costosos y no siempre están a la mano de todas las que padecen esta afección. Por fortuna, hay una serie de remedios naturales que por muy bajo costo contribuyen a reducir esta afección de forma eficaz.Esta increíble bebida anticelulitis combina las propiedades de cítricos como la toronja, el limón y la naranja cuyos nutrientes esenciales favorecen la eliminación de toxinas mientras promueven la circulación . Aunque no se trata de un remedio milagroso o algo por el estilo, sí funciona como un gran complemento para reducir al máximo la apariencia de piel de naranjaen poco tiempo.Este delicioso cítrico se ha ganado un lugar muy especial en la dieta de aquellas personas que desean perder unos cuantos kilos. Es muy baja en calorías y contiene fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes que favorecen la eliminación de las toxinas presentes en los principales órganos del cuerpo. Gracias a su aporte de polifenoles, ingerirla de forma regular protege el organismo ante los daños causados por los radicales libres del ambiente. Por otro lado, su vitamina C contribuye a estimular la producción de colágeno para mantener la piel más lisa, joven y firme. Contiene un tipo de fibra llamada pectina, que en el organismo puede reducir los triglicéridos hasta un 27% y el colesterol malo (LDL) hasta un 15%. También ha demostrado ser un gran impulso para el metabolismo, ya que normaliza los niveles de azúcar en la sangre y evita la acumulación de grasa.El zumo de limón ha sido valorado en la medicina alternativa por su capacidad para ayudar a prevenir y combatir cientos de enfermedades comunes y graves. Es muy popular en las dietas para adelgazar y reducir grasa, ya que contiene nutrientes esenciales que favorecen la desintoxicación y eliminación de lípidos. Su contenido de vitamina C es esencial para el metabolismo celular y las defensas del cuerpo; además, contiene flavonoides y un efecto hipolipemiante que tiene la capacidad de movilizar las grasas presentes en la sangre. Tiene un efecto diurético que permite regular los líquidos en los tejidos del cuerpo para reducir la inflamación. Gracias a todas estas bondades actúa como un buen remedio contra la celulitis y trastornos cutáneos comunes.El jugo de naranja es un popular depurativo del organismo, rico en ácido cítrico y poderosos antioxidantes que impulsan la eliminación de las toxinas. Se considera que su consumo diario puede reducir hasta un 14% las probabilidades de sufrir obesidad. Su riqueza en antioxidantes reduce la oxidación celular y gracias a la vitamina C favorece la creación de colágeno para conservar los tejidos en buen estado.La preparación de esta poderosa bebida es muy sencilla y se puede consumir todos los días para obtener buenos resultados. Adicional a los cítricos le añadiremos un poco de jengibre, una especia que potencia sus efectos al ser rica en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.Recuerda que los efectos de este jugo dependen mucho de los demás hábitos de vida que incorpores en tus rutinas. Realiza ejercicio, come saludable y evita aquellas cosas que empeoran la acumulación de grasa. Mejorconsalud